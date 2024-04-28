В России мощно вспыхнул главный завод корпорации КамАЗ: что известно (фото, видео)

Компания поставляла военную технику российской армии для войны против Украины.

Мощный пожар вспыхнул на заводе КамАЗ в городе Набережные Челны Российской Федерации. Пожар произошел в сборочном цехе.

"Загорелся сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ в городе Набережные Челны", - говорится в сообщении.

По информации Крымский ветер, КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для Вооруженных сил РФ.

Корпорация КамАЗ производит дизельные двигатели, грузовые автомобили и прочее. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. В 2022 году компания попала под санкции ЕС, США, Канады и Британии за поставку машин КАМАЗ-5350, КАМАЗ-6350, КАМАЗ 6560 российской армии для войны против Украины.

Пожары в России - последние новости

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года в городах РФ все чаще происходят различные инциденты на предприятиях - вспыхивают пожары, звучат взрывы.

К примеру, 24 апреля в результате удара дронов Службы безопасности Украины по базе "Роснефти" в Смоленской области вспыхнул мощный пожар. Нефтебаза расположена вблизи населенного пункта Раздорово, что в 20 км от Смоленска.

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