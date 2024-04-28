Акробаты получили травмы в результате падения.

В Запорожском цирке накануне во время представления произошла трагедия. Пара воздушных акробатов сорвались с высоты и упали на пол, как и Екатерина Кухар, которая несколько дней назад травмировалась на концерте.

Как пишет местный Telegram-канал "Новости Запорожья", артисты цирка упали с 5-метровой высоты. В результате падения они получили травмы разной степени тяжести.

На видео, которое распространили в сети, видно воздушных акробатов, которые выполняют номер под куполом цирка. Они показывали зрителям эффектный акробатический трюк: парень держался за специальный канат, а девушка держалась за его ноги.

Внезапно канат выскользнул из рук артиста и он вместе с женщиной упал на пол. Всех напугал инцидент в цирке, потому что акробаты получили травмы.

По предварительным данным известно, что парень травмировал ногу, у него сложный перелом, а его партнерша получила сотрясение мозга.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала о несчастном случае. Хореограф получила травму ноги и была вынуждена лечь на хирургический стол.

Также мы писали, что певец Владимир Дантес получил травму. Певец получил ранение лица.

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