Певица объяснила, в чем причина.

Известная украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2024", рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Накануне у артистки пропал голос за несколько часов до первой репетиции на сцене шоу.

На своей странице в Instagram alyona alyona пожаловалась на проблемы с голосом. Она записала видео, на котором слышно, что певица охрипла. Представительница Украины считает, что причиной этому является психосоматика. В частности, долгая дорога в Мальме продолжительностью 28 часов и переживания повлияли на alyona alyona:

"Я охрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной почве организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это сделал?" - рассказала исполнительница.

Видео дня

Стоит заметить, что несмотря на проблемы с голосом, репетиция alyona alyona вместе и Jerry Heil все-таки состоялась. Они впервые попробовали спеть свою конкурсную песню "Teresa & Maria" на главной сцене шоу.

Как известно, полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая, а долгожданный гранд-финал конкурса пройдет 11 мая.

Заметим, что появился список онлайн-платформ, на которых можно будет посмотреть "Евровидение 2024".

Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona отправились на "Евровидение-2024". Певицы пообещали достойно представить нашу страну.

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