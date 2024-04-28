Певицы ставят целью привлечь внимание к Украине.

На 68-м международном конкурсе "Евровидение-2024", который состоится в Швеции, Украину представят певицы alyona alyona и Jerry Heil. Артистки откровенно рассказали, планируют ли освещать тему войны в Украине на песенном шоу.

Как известно, дуэт из Украины выступит с песней "Teresa & Maria". В ней певицы делают акцент на борьбе с врагом посредством использования сильных женских образов. Учитывая символизм композиции, alyona alyona и Jerry Heil будут пытаться привлечь внимание к полномасштабной войне в Украине, которая длится уже более двух лет.

Однако сами артистки опровергают эту информацию. Они заявили, что не хотят прямо говорить о кровавых событиях. Кроме того, они говорят, что для них важно достойно представить Украину без скандалов и негатива. По словам Jerry Heil, от выступления зависит популяризация украинской музыки в мире:

Для нас очень важно быть проявленными каждый год на "Евровидении" по многим причинам. И для того, чтобы привлечь внимание к Украине, показать, что Украина все еще есть и все еще нуждается в помощи. И, в частности, чтобы показать, что даже в условиях войны музыка в Украине развивается. И чтобы каждый день в зарубежных плейлистах появлялась украинская музыка. Не от "Евровидения" до "Евровидения", а стабильно.

В дополнение, alyona alyona указала, что конкурс - аполитичный, и поэтому дуэт не хочет потерять возможность выступать на "Евровидении-2024".

"Поскольку конкурс аполитичный и мы дорожим нашей возможностью выступать там, мы не хотим ее потерять просто так. Все-таки хочется выступить и показать этот номер", - подчеркнула артистка.

К слову, полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая в шведском городе Мальме. Гранд-финал шоу ожидается 11 мая. Согласно новым правилам шоу, 25 из 26 участников смогут выбрать номер своего выступления в любой части шоу, а также за них смогут выбрать продюсеры.

Напомним, ранее состоялась первая репетиция аІуопа аІуопа и Jerry Heil на сцене "Евровидения-2024".

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