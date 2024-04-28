Бизнесвумен исполнилось 29 лет.

Известный украинский певец Владимир Дантес показал нежные фото с любимой - бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной. Звезда поздравил женщину с днем рождения.

Сегодня, 28 апреля Даша Кацурина празднует день рождения. Дизайнеру исполнилось 29 лет. На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько снимков, на которых они с Кацуриной обнимаются и целуются.

В подписи к кадрам Владимир Дантес оставил милое поздравление второй половинке и признался ей в любви.

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"Ты очень красивая. Ты обладаешь неповторимым вкусом. Ты умеешь принимать трудные решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной. Ты невероятная мама. Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом. Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power. Ты - моя любовь. С днем рождения!" - написал певец.

Сама Кацурина в своем фотоблоге поделилась, как любимый и дети поздравляли ее с днем рождения. Дантес решил быть оригинальным и вместо праздничного торта зажег свечи на пасхальной паске. Вместе с детьми он спел песню для именинницы.

К слову, об отношениях Кацуриной и Дантеса стало известно в 2022 году, после развода артиста с певицей Надеждой Дорофеевой. Долгое время влюбленные жили на расстоянии, поскольку Кацурина проживала в Польше. Однако сейчас они поселились в одном доме с двумя детьми Даши от предыдущего брака с Михаилом Кацуриным.

Напомним, ранее в семье Дантеса и Кацуриной произошло неожиданное пополнение.

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