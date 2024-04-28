После получения помощи от США Киев должен решить проблему острой нехватки рабочей силы и укрепить свою оборону, чтобы обеспечить возможность крупных наступлений в будущем.

Долгожданное получение помощи от США поможет Украине остановить наступление России в ближайшие месяцы, но острая нехватка войск и преимущество Москвы в огневой мощи означают, что Киев вряд ли сможет пойти в наступление как минимум до 2025 года, пишет The Washington Post.

Поскольку битва в Конгрессе уже завершена, американские чиновники заявляют, что сосредоточат свое внимание на других неотложных проблемах Украины, включая борьбу страны за мобилизацию большего количества войск.

"Ситуация с кадрами является растущей проблемой", — сказал Роб Ли, бывший морской пехотинец США, ныне работающий в Исследовательском институте внешней политики. "И если это не будет исправлено, то этот пакет помощи не решит всех проблем Украины".

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В то же время, пишет издание, американский чиновник заявил, что администрация Байдена осознает деликатность своих разговоров с коллегами в Киеве о кадровом дефиците в стране.

"Кто мы такие, чтобы говорить: "Вам просто нужно набрать больше людей для борьбы". Но в то же время это реальная проблема", - сказал чиновник. "Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую".

Украинский депутат, который говорил с WP на условиях анонимности, сказал, что, по их мнению, заявление Зеленского в феврале о том, что с 2022 года была убита 31 000 солдат, значительно преуменьшает истинные потери от войны. По словам законодателя, число погибших среди военных, которое Украина долгое время отказывалась раскрывать, вероятно, пришлось представить как заниженное, чтобы не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации.

По словам депутата, мобилизационным усилиям также отчасти препятствовали опасения по поводу неограниченных сроков мобилизации, недовольство низкой оплатой и опасения, что правительство Украины не будет должным образом заботиться о семьях убитых или раненых.

Кроме того, отмечают эксперты, Украине стоит ускорить процесс еще и потому, что сссначала необходимо будет потратить время на обучение новобранцев, если Киев надеется избежать проблем, с которыми он столкнулся во время неудачного прошлогоднего наступления.

"Все это требует времени, и поэтому чем дольше это продолжается без исправления ситуации с живой силой и мобилизацией, тем менее вероятным становится крупномасштабное наступление 2025 года", - пишет WP.

США одобрили помощь Украине

24 апреля президент США подписал пакет помощи Украине, которым предусмотрены расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. В тот же день Штаты выделили Украине помощь на 1 миллиард долларов.

Кроме того, на днях стало известно, что США готовят один из крупнейших пакетов помощи Украине на $6 миллиардов. Речь идет о закупке критических перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, больше систем для противодействия дронам, значительное количество артиллерийских боеприпасов и боеприпасы класса "воздух-земля".

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