Германия опасается, что это создаст прецедент и спровоцирует новые иски против них за преступления Второй мировой войны.

Берлин стал одним из самых яростных противников попыток изъять часть почти 300 миллиардов долларов замороженных активов Кремля, пишет The Wall Street Journal.

"Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны", - отмечает издание.

Требования о дальнейших репарациях во время Второй мировой войны преследовали Германию на протяжении десятилетий, временами ухудшая отношения с ее соседями. После Второй мировой войны Берлин выплатил союзным державам и тогдашнему Советскому Союзу компенсацию за агрессивную войну Германии. По данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выделила более 90 миллиардов долларов пережившим Холокост и их семьям.

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Однако в последнее время возобновились призывы к дальнейшим репарациям. Польша с 2022 года потребовала от Берлина компенсации в размере 1,3 триллиона долларов, а Греция с 2019 года запросила более 300 миллиардов долларов.

Суды в Италии также в последние годы присудили реституционные выплаты семьям жертв оккупации. Затем некоторые итальянские суды попытались конфисковать государственные активы Германии, в том числе недвижимость в Италии, принадлежащую немецким школам и культурным, историческим и археологическим учреждениям.

"Берлин утверждает, что международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах и что государственные активы защищены от конфискации. Но берлинские чиновники заявляют, что нарушение этого принципа в случае с Россией подорвет давнюю правовую позицию Германи", - пишет WSJ.

Германия также утверждает, что российские активы следует оставить нетронутыми, чтобы их можно было использовать в качестве рычага в любых переговорах, чтобы положить конец войне и побудить Россию уступить часть оккупированных ею украинских территорий.

Славомир Дебский, глава аналитического центра Pism, сказал, что еще одной причиной отказа Берлина захватить российские активы может быть то, что он защищает немецкие компании, все еще работающие там, от возмездия. Группа "Оставь Россию", которая выступает за выход западных компаний с российского рынка, утверждает, что там по-прежнему работают 272 немецких компании.

При этом Барт Шевчик, юрист американской юридической фирмы Covington, заявил, что опасения Берлина по поводу создания прецедента для дел о репарациях необоснованны.

"Логика контрмер явно применима только к текущим и продолжающимся нарушениям международного права, а не к тем, которые произошли 80 лет назад", — сказал он.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц, юрист, который когда-то управлял собственной юридической фирмой, не желает идти на риск.

Замороженные активы РФ для Украины

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов для Украины. Известно, что в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов.

ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации. Как рассказал вице-президент ЕК, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, было принято решение отделить, идентифицировать и учитывать доходы от замороженных активов. Теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах. Боррель подчеркнул, что такой механизм изъятия доходов от российских активов может приносить €3 млрд в год.

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