Xiaomi MIX Fold и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

В этом месяце Xiaomi пополнила EOS (End of Support, окончание поддержки) новыми телефонами, для пользователей которых наступило время обновить свой девайс.

Устройства, перечисленные в EOS, не только не будут иметь новых функций, но и останутся без апдейтов безопасности. Среди них есть несколько относительно свежих устройств, которые еще могут быть на руках у многих юзеров:

POCO X3 Pro

Xiaomi Mi 11 Lite (версия с 4G)

Xiaomi MIX Fold

Redmi Note 10 Pro

Последним обновлением системы для Redmi Note 10 Pro стала MIUI 14 на базе Android 13. Модели POCO X3 Pro и Mi 11 Lite так и не обновились до HyperOS, и больше не будут получать новые обновления системы. Складной смартфон MIX Fold работает с HyperOS на базе Android 13.

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Важно понимать, что процесс устаревания вашего девайса – это норма. Любой смартфон рано или поздно становится "раритетом". Хорошая новость в том, что Xiaomi, начиная с сентября 2023 года, продлила период поддержки до четырех лет мажорных обновлений Android и пяти лет для обновлений безопасности.

Напомним, ранее Xiaomi признала устаревшими Poco X3 и другие популярные модели. А всего до конца 2024 года китайская компания прекратит поддержку более 30 своих смартфонов.

Если ваш смартфон попал в список EOS, недавно Xiaomi выпустила один из лучших смартфонов в среднеценовом сегменте. Речь о Redmi Turbo 3 – при цене дешевле 300 долларов аппарат предлагает флагманское железо, яркий OLED-экран и супербыструю зарядку.

Также в ассортименте Xiaomi появилось самое доступное "умное" кольцо на рынке. Это крайне полезный девайс с большой автономностью, который еще и выглядит стильно: со временем он может заменить умные часы.

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