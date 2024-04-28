По словам военного обозревателя, такое продвижение РФ связано с задержкой военной помощи от США.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, какая сейчас ситуация на Покровском направлении, в частности возле населенного пункта Очеретино. По его словам, ВСУ постепенно отходят от своих позиций.

"К западу от Авдеевки проседает немножко линия обороны. Там комплекс [факторов], которые это вызывают. Не только то, что не построили заранее фортификацию, там и нехватка боеприпасов, людей, преимущество [РФ] в воздухе. Все вместе играет свою роль в том, что постепенно украинская армия отходит с позиций", - отметил он в эфире Radio NV.

По данным DeepState, российские оккупанты захватили расположенное к югу от Очеретино село Бердичи.

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"Она не подтверждена Генеральным штабом, но эта информация есть, ее нельзя игнорировать. Соответственно, ситуация осложняется на Покровском направлении", - объяснил Попович.

Военный эксперт говорит, что причиной этого является задержка военной помощи от США.

"Стоит признать, что расчет врага на то, что его наступление будет успешным в ситуации, когда боеприпасов нам не хватает, оправдался. И если бы сейчас не было перспективы, что мы эти боеприпасы получим от США, в ситуации, когда была на паузе [помощь], промедление с поставками, было бы совсем печально", - подчеркнул Попович.

Какова сейчас ситуация в Очеретино

По информации Deep State, российские захватчики захватили 80% поселка. Также противник оккупировал Бердичи и продвинулся в Кисловке. Кроме того, сейчас бои продолжаются в Красногоровке и Новокалиново.

В то же время издание Business Insider сообщило, что ошибка украинских военных позволила армии РФ продвинуться и захватить значительные части поселка Очеретино без сопротивления.

В издании указали на ошибку относительно ротации с участием украинской 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады на востоке от населенного пункта. Однако когда 47-я отступила, российская 30-я мотострелковая бригада атаковала.

В свою очередь представитель 115-й бригады Вадим Черный заявил для Financial Times, что эти обвинения "не соответствуют действительности", ведь подразделение "не отказалось от своих позиций".

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