Таким образом правительство Британии хочет опередить другие страны-производители такого вооружения.

Великобритания планирует до 2030 года поставить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету собственного производства, сообщает The Telegraph.

Таким образом военное руководство страны хочет иметь оружие, которое способно развивать скорость более 5 Махов, ведь правительство стремится опередить Китай, Россию и США.

Также министерство обороны (МО) страны настаивает на том, чтобы такое оружие было спроектировано и построено полностью в Британии. Крайний срок для его поступления на вооружение - 2030 год.

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В то же время премьер-министр Риши Сунак отметил, что этот проект является одним из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета в размере 75 млрд фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

"Такие передовые проекты, как этот, стали возможными только благодаря огромным новым инвестициям, которые правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации. Поскольку лейбористы отказываются поддерживать наши инвестиции, продолжение этого проекта было бы невозможным при Кейре Стармере - военные были бы вынуждены сократить гиперзвуковую программу, что сделало бы мечты Путина реальностью", - отметил источник в правительственном оборонном ведомстве.

Однако планы по ракете пока находятся на ранней стадии, поэтому пока не принято никакого решения о том, откуда она будет запускаться: с суши, моря или воздуха.

Одним из вариантов является оружие, которое может быть установлено на истребители типа "Тайфун" или F-35. Таким образом это будет иметь меньшую дальность полета и менее полезную нагрузку, по сравнению с более крупным оружием, которое запускается с земли. Также ракету могут запустить с одного из британских военных кораблей.

"Проектом руководит непосредственно штаб-квартира МО в Уайтхолле, а не один из трех видов вооруженных сил. С конца прошлого года МО руководит консорциумом из около 80 компаний, которые разрабатывают возможные проекты. Рамочное соглашение о развитии гиперзвуковых технологий и возможностей было подписано в декабре в рамках того, что было названо "национальной миссией"", - добавили в издании.

Источники, которые вовлечены в проект, сообщили для журналистов, что строительство ракет будет достаточно сложным, ведь некоторых из необходимых материалов до сих пор нет, поэтому их нужно разрабатывать с нуля, чтобы они выдержали высокие температуры, возникающие во время гиперзвуковых скоростей.

Кроме того, инженеры работают над британской версией "scramjet" двигателя, который использует сжатый воздух, движущийся со сверхзвуковой скоростью для содействия сжиганию жидкого или твердого топлива.

В свою очередь в министерстве обороны отказались подробно комментировать эти планы, ссылаясь на соображения нацбезопасности, однако представитель ведомства заявил, что "мы работаем над созданием гиперзвукового двигателя".

"Мы работаем над гиперзвуковыми технологиями для дальнейшего развития суверенных передовых возможностей Великобритании. Мы продолжаем инвестировать в наше оборудование, чтобы противостоять текущим и будущим угрозам", - подчеркнул он.

В то же время помощник директора по оборонным исследованиям аналитического центра Rand Europe Джеймс Блэк подчеркнул, несмотря на то, что такие ракеты предоставляют "определенные военные преимущества", эти средства лучше потратить на существующие технологии.

"Высокая стоимость и постоянные проблемы с технической реализацией означают, что такое оружие, если и когда оно станет доступным для вооруженных сил Великобритании, скорее всего, будет доступно лишь в очень небольшом количестве", - объяснил он.

В издании размышляют о том, не лучше ли Великобритании увеличить свои запасы более дешевого высокоточного оружия и других боеприпасов вместо того, чтобы покупать слишком много "изысканного" гиперзвукового оружия, которое может оказаться чрезмерным для подавляющего числа целей.

Испытания гиперзвуковых ракет

Как писал УНИАН, Соединенные Штаты Америки запустили гиперзвуковую ракету воздушного базирования с борта стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который поднялся в небо с острова Гуам.

"Мы также подтвердили и усовершенствовали наши возможности по проведению испытаний и оценки для дальнейшего развития передовых гиперзвуковых систем", - отметили в заявлении Воздушных сил США.

Также сообщалось, что для истребителей F-35 спроектирована гиперзвуковая ракета.

"Это многоцелевая, высокоэффективная система для ВМС США, которая имеет высокую живучесть и доступную цену, поэтому вы сможете удерживать множество целей под угрозой с помощью одной системы вооружения, которая готова уже сейчас", - сообщил старший менеджер программы Рик Лой.

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