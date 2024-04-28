РФ смогла прорвать фронт из-за ошибки в ротации ВСУ.

Ошибка ВСУ позволила российским оккупантам продвинуться и захватить значительные части села Очеретино без сопротивления, сообщает Business Insider.

Как отмечается, речь идет об ошибке в ротации с участием элитной украинской 47-й механизированной бригады и 115-й механизированной бригады на востоке от населенного пункта. Однако когда 47-я отступила, российская 30-я мотострелковая бригада атаковала, воспользовавшись разрывом, оставленным незапланированным прибытием 115-й.

"Резкое продвижение россиян стало возможным из-за того, что отдельные подразделения просто отвалились. Надеюсь, их переквалифицируют в десантники", - написал в Facebook командир 47-й Николай Мельник, который потерял ногу во время летнего наступления.

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В то же время представитель 115-й бригады Вадим Черный заявил Financial Times, что эти обвинения "не соответствуют действительности", а само подразделение "не отказалось от своих позиций". При этом Мельник отмечает, что именно 47-я бригада остановила продвижение россиян, потому что снова вернулась в бой.

"Дырки забивали те, кто планировал отдохнуть. 47-я бригада возвращается к работе. Еще месяц, и это будет год без ротации", - возмутился командир.

Бои за Очеретино - последние новости

Как свидетельствуют данные Ukrainian Deep State, российские войска захватили значительные части села. Кроме того, враг оккупировал Бердичи и продвинулся в Кисловке. Кроме того, продолжаются бои в Красногоровке и Новокалиново.

Российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области, подтвердил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

В Forbes отмечали, что украинцы "почти наверняка" потеряют несколько сел вокруг Очеретино.

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