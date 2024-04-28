По его мнению, это будет просто "разматывание людей и оружия".

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора находиться в стратегической обороне.

"Как бы это ни звучало, но, по моему мнению, нам нужно год-полтора побыть в обороне, отмобилизоваться, обучить людей, закопаться очень хорошо, чтобы нас не давили. Просто пересидеть в обороне и накопить ресурс, который потом можно будет использовать, условно, в 2025 году, чтобы осуществить какие-то наступательные операции", - пояснил он свое мнение в эфире Radio NV.

По его словам, наступательные операции при нынешних обстоятельствах стали бы ошибочной стратегией.

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"Просто так "разматывать" людей и оружие в нашем положении, по моему мнению, ошибочная стратегия".

Война в Украине - последние новости

27 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области.

Сегодня военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко добавил, что на Авдеевском направлении сложился ряд "негативных моментов". Российские захватчики смогли найти "слабые стороны" обороны украинских войск при "хронической нехватке боекомплекта".

В то же время ISW считает, что Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года.

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