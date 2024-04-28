В заповеднике сейчас наблюдается раннее массовое воспроизводство насекомых.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировано раннее массовое воспроизводство муравьев, что спровоцировали изменения климата.

"В прибрежной полосе Черного моря, на побережье Тузловских лиманов, бурлит настоящая жизнь дикой природы. Когда стихает ветер, волны моря и лиманов становятся ласковыми, в воздухе появляется армия очень полезных для биосферы комаров колокольчиков. Но на этом удивительном фоне, уже несколько дней утром появляется невероятная численность летучих муравьев. Они тысячами кружат в небе над морем над лиманами", - рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, на песчаной пересыпи, вдоль лиманов сейчас в морской воде, на песке, на иле наблюдается большое количество муравьев. Ученый добавляет, что на побережье лимана Бурнас уже несколько дней муравьи собираются миллионами, спариваются, а потом погибают и падают в воду - на 1 кв. метре - десятки тысяч муравьев.

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"Всего на маршруте насчитывалось несколько миллионов муравьев. А на лимане Бурнас за несколько дней скопилось, если вообще можно оценить, десятки миллиардов. Сейчас неожиданно рано по срокам (влияет изменение климата) у них брачное время, но в прошлом году на Тузловских лиманах такое явление было в июне", - объясняет Русев.

Он добавил, что муравьи - достаточно распространенный вид насекомых в Причерноморье. Их невозможно спутать с другими "родственниками", благодаря строению тела. Когда муравьиная колония естественно готова к размножению, зрелые крылатые муравьи одновременно "получают сигнал" покинуть муравейник.

"Единственная цель их жизни теперь - спаривание, после чего самки основывают новую колонию. Погодные условия должны быть соответствующими - яркий солнечный свет, слабый ветер, высокая влажность и теплая температура, желательно после 3-4 дней дождя - все условия и они улетают", - говорит ученый.

Он подчеркнул, что огромные стаи, летают и приземляются, "приводняются" от бессилия, некоторых подбирают птицы, некоторые успешные, а сотни тысяч, миллионы тонут в море и лиманах, где превращаются в биологическую пыль, которая очень полезна для кефалевых рыб.

Летом в период брачного полета все молодые матки (самки, способные к оплодотворению) и рожденные для этого самцы имеют крылья и летают. Рабочие особи у всех видов бескрылые. Все самки после полета откусывают или сбрасывают свои крылья, а дольше всех живут матки, которые все время своего существования продуцируют потомство. Рекорд по продолжительности жизни принадлежит матке черного муравья - 28 лет. В то же время самцы нужны только в период размножения, а потом умирают сами или их убивают сородичи, чтобы не кормить лишние рты.

"Природа специально дала муравьям крылья, чтобы облегчить процесс спаривания и поиска нового места для колонии. Далее, вполне логично, что матки освобождаются от крыльев за ненадобностью, потому что никуда дальше муравейника она все равно не пойдет, а самцы уничтожаются и выращиваются только для следующего полета", - отмечает Русев.

Он уточнил, что приведенная информация о муравьях сейчас собрана из разных уголков заповедника в разные дни на отдельных участках лиманов Бурнас и Соленый.

Интересности "Тузловских лиманов"

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" сейчас очень много серых зайцев. Во время войны они стали чаще появляться на маршрутах, поскольку нет вокруг охоты и браконьерства. Даже там где есть шакалы, рядом живут здоровые зайцы, поскольку шакалы и другие хищники выполняют настоящую работу как санитары природы - изымают слабых и больных животных.

Зайцы часто встречаются там, где есть вода между островками и очень умело бегают по воде. Серый заяц ведет ночной образ жизни, а днем находится в укрытии - посреди зарослей травы или кустарников, почти полностью сливаясь с окружающей средой. С наступлением сумерек он выбирается на кормежку, пробегая в поисках сочного корма несколько километров. Любит питаться сладким клевером, молодыми злаками, одуванчиками, ягодами и корнеплодами.

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