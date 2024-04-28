Узнайте, как проходит мобилизация в Украине сегодня для людей с инвалидностью.

Владимир Зеленский подписал новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине 2024 для инвалидов может проходить с некоторыми корректировками. Узнайте, кто может получить отсрочку от службы, а кому не стоит на нее рассчитывать.

Как будет проходить мобилизация инвалидов по новому законопроекту

Известно, что мобилизация инвалидов 2 группы, как и мобилизация инвалидов 3 группы или 1-й возможна только по их добровольному желанию, если мужчина подпишет контракт с ВСУ. - до этого момента им предоставляется отсрочка на 6-12 месяцев в зависимости от заболевания.

Если же военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, то он должен пройти ВЛК, где такой диагноз будет подтвержден. Такое правило не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы после травмы в рамках службы и защиты Украины.

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С 1 мая 2024 года не мобилизуют военнообязанных мужчин с такими заболеваниями:

активный прогрессирующий туберкулез;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями;

некоторые онкологические заболевания;

болезни крови и кроветворных органов;

нарушение работы эндокринной системы, диабет, болезни щитовидной железы;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.

После того как законопроект вступит в силу 18 мая, спустя 3 месяца будет обнародован новый список заболеваний, дающих право на статус "не годен для прохождения воинской службы".

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