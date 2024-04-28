Владимир Зеленский подписал новый законопроект, согласно которому мобилизация в Украине 2024 для инвалидов может проходить с некоторыми корректировками. Узнайте, кто может получить отсрочку от службы, а кому не стоит на нее рассчитывать.
Как будет проходить мобилизация инвалидов по новому законопроекту
Известно, что мобилизация инвалидов 2 группы, как и мобилизация инвалидов 3 группы или 1-й возможна только по их добровольному желанию, если мужчина подпишет контракт с ВСУ. - до этого момента им предоставляется отсрочка на 6-12 месяцев в зависимости от заболевания.
Если же военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, то он должен пройти ВЛК, где такой диагноз будет подтвержден. Такое правило не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы после травмы в рамках службы и защиты Украины.
С 1 мая 2024 года не мобилизуют военнообязанных мужчин с такими заболеваниями:
- активный прогрессирующий туберкулез;
- тяжелые формы вирусных гепатитов;
- ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями;
- некоторые онкологические заболевания;
- болезни крови и кроветворных органов;
- нарушение работы эндокринной системы, диабет, болезни щитовидной железы;
- расстройства психики и поведения;
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- болезни уха;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни мочеполовой системы;
- пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.
После того как законопроект вступит в силу 18 мая, спустя 3 месяца будет обнародован новый список заболеваний, дающих право на статус "не годен для прохождения воинской службы".