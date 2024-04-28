В условиях подавления спутниковой навигации бомбы демонстрируют уменьшение точности.

Американские крылатые бомбы GLSDB в условиях активной РЭБ продемонстрировала малую эффективность на фронте в Украине. Штаты по этому поводу не переживают, чего не скажешь о странах, которые заказали у них оружие.

Как пишет Defence Express, хотя GLSDB должны были позволить ВСУ атаковать цели на расстоянии в 150 км, их реальное практическое использование на поле боя показало малую эффективность. В условиях подавления спутниковой навигации бомбы демонстрируют уменьшение точности. Это не означает, что боеприпас вообще никуда не попадает, но отклонение от цели становится больше и уже измеряется не в 1-3 метрах, а в 30-50.

"Эта ситуация на самом деле должна максимально заинтересовать Пентагон, а не привести лишь к признанию того, что GLSDB не работает как надо. Потому что хотя GLSDB не принята на вооружение в США, но это гибрид ракетного двигателя от M26 для HIMARS и GBU-39/B Small Diameter Bomb, которую используют воздушные силы США. И как раз проблема в том, что эта бомба в целом весит всего 93 кг, из которых на боевую часть приходится 36 кг (для версии SDB I GBU-39/B). То есть речь идет даже не об аналоге ФАБ-100, а о ФАБ-50. И она действительно может быть эффективным боеприпасом, но когда поражает цель со своей штатной точностью в 1-3 метра, - отмечают эксперты.

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Эту точность обеспечивают спутниковой и инерциальной навигацией, а также существует версия SDB I с добавлением полуактивного лазерного наведения LSDB. Однако когда речь идет о расстоянии в 150 км вариант подсветить цель лазером становится проблематичным. В то же время в Пентагоне явно не сильно обеспокоены тем, что это как-то может повлиять на боевое применение SDB авиацией.

По мнению экспертов, Штаты надеются, что тактика и доктрина компенсируют этот недостаток. В частности, доктрина заключается в том, что вооруженные силы США должны достичь решающего тотального превосходства в воздухе. После этого задачей авиации становится методичное забомблирование врага, что уже является тактикой, когда комплексы РЭБ являются первоочередной целью.

"Кроме того, в США на самом деле понимают, что только спутниковая навигация не может быть уникальным решением. И это также прекрасно прослеживается на примере с GBU-39/B от Boeing и GBU-53/B от Raytheon, обе являются Small Diameter Bomb, но обозначаются, как SDB I и SDB II. Вторая версия имеет аналогичный вес в 93 кг и не сильно большую боевую часть в 48 кг, а также аналогичную дальность заточки с самолетов на дальность до 110 км. А главная разница между ними в том, что GBU-53/B имеет сразу четыре системы высокоточного наведения: активную радиолокационную головку, тепловизионную и полуактивную лазерную. А инерциальная со спутниковой используется только в виде средства навигации на маршевом участке. А разрабатывать ее начали еще в 2006 году, только на 4 года позже SDB I", - объясняет Defence Express.

Таким образом GBU-53/B SDB II все равно на наличие спутниковой навигации вообще, потому что в район цели она долетит и на инерциальной системе. Дымы и аэрозольные завесы также не сработают, потому что она имеет активную радиолокационную головку, которая способна различать наземные цели. Именно эта система является основной, тогда как тепловизионная и полуактивная лазерная являются вспомогательными.

И именно GBU-53/B от Raytheon под названием StormBreaker была выбрана Пентагоном и в 2015 году началось ее ограниченное производство и поставки в воздушные силы США. При этом GBU-39/B от Boeing поставлялась с 2006 года и уже на уровне 2012 года называлась временным решением до появления GBU-53.

Что известно о GLSDB

Ранее УНИАН писал, что ВСУ в феврале начали применять по оккупантам на фронте американские крылатые бомбы GLSDB, однако Россия уже нашла способ противодействия.

OSINT-исследователь Джон Ридж также писал, что американский боеприпас GLSDB очень плохо показал себя в условиях войны в Украине.

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