Артистка опубликовала архивный снимок из детства.

Популярная украинская певица Оксана Грицай, более известная как Мика Ньютон, поделилась архивным фото. Артистка показала, как выглядела почти 30 лет назад.

На своей странице в Instagram Мика Ньютон опубликовала фотографию из детства. По словам исполнительницы, этому снимку уже 27 лет. На фото видно, что певица еще совсем юная. Она одета в праздничное белое платье, а в руках держит маленькую мягкую игрушку.

Заметно, что тогда знаменитость еще не была блондинкой, естественный цвет ее волос - черный. На момент создания фотографии Ньютон было всего 11 лет, поэтому она почти не похожа на себя современную.

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В подписи к фото Мика написала, что в 1997 году уже была участницей одного из песенных конкурсов. Кадр сделали во время шоу.

"Маленькая Мика Ньютон на певческом конкурсе, 1997 год", - написала знаменитость.

Что известно о Мике Ньютон

Музыкальная карьера Мики Ньютон начала стремительно развиваться еще с детства. Певица на сцене с 1995 года. В 2011 году исполнительница представила Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Тогда она завоевала четвертое место.

Настоящую популярность ей принесли хиты "В плену", "Белые лошади", а также саундтрек к российскому сериалу "Кадетство", который вышел в 2006 году.

Сразу после "Евровидения" она эмигрировала в Калифорнию, где познакомилась со своим мужем. Певица до сих пор проживает в США, но приезжает в Украину, чтобы навестить родных.

Стоит указать, что Мика Ньютон активно выражает свою позицию относительно войны в Украине. В начале полномасштабного российского вторжения она осудила диктатуру Кремля и заявила, что поддерживает Украину в борьбе с РФ.

Напомним, ранее Мика Ньютон рассказала о поездке во Львов. Певица была вынуждена спускаться в укрытие.

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