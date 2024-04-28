По мнению источников, Путин, опасаясь, что какая-либо фракция в его элите наберет слишком много силы, решил уравновесить власть Шойгу и Министерства обороны.

Арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в коррупции наносит серьезный удар по его давнему наставнику, министру обороны Сергею Шойгу, в то время, когда большая часть политической элиты страны ожидает неизбежных перестановок.

Как пишет Financial Times, ожидается, что президент Владимир Путин после переизбрания на новый срок представит на утверждение новый состав кабинета министров, что спровоцирует закулисную борьбу за власть.

"На фоне этой борьбы поначалу казалось, что команда Шойгу находится на подъеме, чему способствовали недавние наступления России на Украине и смерть полевого командира Евгения Пригожина, который был самым ярым критиком и соперником Шойгу. Но арест Иванова, самого высокопоставленного чиновника, задержанного с 2016 года, ознаменовал сдвиг в судьбе Шойгу, особенно учитывая тот весьма заметный способ, которым заместитель министра был доставлен в суд", - пишет издание.

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Поскольку Путин ставит лояльность превыше всего, Шойгу до сих пор выживал в своей роли, несмотря на неудачи в первые недели полномасштабного вторжения на Украину, а также тот факт, что "специальная военная операция", рассчитанная на три дня, теперь затянулась на третий год. Глава Минобороны также выдержал яростную критику со стороны главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который в прошлом году предпринял попытку мятежа против Шойгу и других военачальников, отмечает издание.

"Но Путин, который, как известно, опасается, что какая-либо фракция в его элите наберет слишком много силы, похоже, пришел к выводу, что Кремлю необходимо найти новый способ уравновесить центр власти Шойгу и министерство обороны теперь, когда Пригожин больше не играет эту роль", - пишет WSJ, ссылаясь на одного из московских чиновников.

Экстравагантный образ жизни Иванова, явно выходивший за рамки его официальных возможностей, сделал его легкой мишенью. Путина не особо волнует коррупция - нужна определенная сумма, чтобы все произошло. Но предел все же есть, отметил один из источников.

"Неизбежно, что в клике, где власть в основном распределяется посредством покровительства, [люди] иногда оказываются не на той стороне чьего-то гнева, — сказал генерал Джим Хокенхалл, глава Стратегического командования британской армии. – По мере того, как война затягивается, эта клика, которая стремится к власти и деньгам, испытывает все большее давление. И иногда кого-то выбирают, чтобы "взять на себя вину за происходящее".

Арест заместителя Шойгу - что нужно знать

Накануне в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в размере не менее 1 миллиона рублей, за это ему грозит до 15 лет колонии.

Позже также появилась информация, что Иванова подозревают в госизмене.

Источники в украинской разведке сообщали, что арест Иванова стал результатом успешной работы ГУР - в марте 2024 года ГУР провело спецоперацию, в результате которой получило доступ к конфиденциальной информации и служебным документам Иванова.

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