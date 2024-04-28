Хотя кофе может повысить бдительность и концентрацию, но он может не всем подойти, особенно перед интенсивной физической нагрузкой.

Если вы пьете кофе вечером перед тем, как пойти в спортзал, вы все делаете неправильно. По мнению экспертов, чашка кофе может дать вам заряд энергии, но в конечном итоге ухудшает качество сна.

Издание Indian expres пишет, что следует отказаться от кофе после 15:00, если вы планируете лечь спать к 23:00, поскольку кофеин остается в организме в течение восьми часов, что может повлиять на ваш сон.

В качестве замены кофе можно выбрать свекольный сок.

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"Он богат антиоксидантами и может помочь улучшить кровоток и доставку кислорода к мышцам. Он действует как заряд энергии, как кофеин, но не заставит вас не спать всю ночь", — говорится в сообщении.

Эшанк Вахи, диетолог и тренеру по комплексному оздоровлению, рассказал, является ли свекольный сок тем энергетическим эликсиром, который нужен для всплеска энергии.

Хотя кофе может повысить бдительность и концентрацию, его мочегонный эффект может подойти не всем, особенно перед интенсивной физической нагрузкой. Кроме того, кофеин в кофе, хотя и полезен в умеренных количествах, может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и нервозности, что может снизить производительность тренировки и концентрацию внимания, пояснил Вахи.

С другой стороны, свекольный сок является источником соединений, которые организм превращает в оксид азота. Он отметил, что этот процесс имеет решающее значение для улучшения кровотока, улучшения доставки кислорода к мышцам и, таким образом, значительного повышения спортивных результатов.

"В отличие от временного толчка, который дает кофе, свекольный сок обеспечивает устойчивое повышение выносливости, что делает его бесценным активом во время долгих и изнурительных тренировок", — объяснил диетолог.

Когда лучше пить свекольный сок

Эта простая смесь, употребляемая примерно за два часа до тренировки, может значительно повысить эффективность тренировки.

"Польза свекольного сока выходит за рамки непосредственно перед тренировкой. Высокое содержание антиоксидантов и противовоспалительных соединений способствует более быстрому восстановлению и уменьшению мышечных болей", — сказал Вахи.

Более того, по его словам, свекольный сок полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы благодаря своему эффекту снижения кровяного давления, что делает его не просто напитком перед тренировкой, но и выбором для долгосрочного здоровья.

Вреден ли кофе

При рассмотрении напитка перед тренировкой "натуральные свойства свекольного сока, повышающие работоспособность, делают его превосходным выбором" для тех, кто хочет максимизировать свою физическую выносливость, убежден Вахи.

"Это не означает, что кофе не имеет места в здоровом образе жизни, но для особых потребностей спортсменов или любителей фитнеса свекольный сок, несомненно, является привлекательным", — подытожил диетолог

Ранее УНИАН писал, что назван полезный для сердца овощ.

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