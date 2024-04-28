По словам диетологов, костный бульон богат питательными веществами и содержит много минералов.

Суп является главной составляющей поддержки во время того, как вы болеете. Если у вас есть дети, то, скорее всего, вы их кормите горячим куриным бульоном или другим супом, который является для вас вкусным, когда вы чувствуете себя плохо. Однако суп стоит есть не только во время болезненного состояния. Во многих культурах костный бульон употребляют в течение года из-за его пользы для здоровья и вкуса. Издание Parade рассказало, в чем польза такого бульона и как его ежедневное употребление может повлиять на ваш организм.

Одним из преимуществ употребления костного бульона является то, что он полезен для кишечника.

"Костный бульон легко усваивается и может помочь предотвратить или уменьшить воспаление в вашем пищеварительном тракте", - объяснила зарегистрированный диетолог Виктория Виттингтон.

По ее словам, желатин в костном бульоне имеет глутаминовую кислоту, которую организм превращает в глутамин, это важно, поскольку это вещество поддерживает надлежащее функционирование кишечной стенки.

"Людям с проблемами пищеварения может быть полезно пить костный бульон. Поскольку бульон жидкий, он делает это, не заставляя пищеварительную систему работать слишком тяжело, чтобы расщепить его", - добавила диетолог.

Также зарегистрированный диетолог Ким Мелтон считает, что костный бульон богат питательными веществами и содержит много минералов, витаминов, жирных кислот и аминокислот, которые поддерживают многие системы человеческого организма и могут помочь укрепить кости и зубы.

Диетологи говорят, что существует пять основных последствий для здоровья, которые можно почувствовать, если начать включать костный бульон в свой ежедневный рацион.

Улучшает качество сна

Ким Мелтон отметила, что употребление костного бульона может помочь улучшить качество сна, ведь он содержит аминокислоту глицин. По данным научных исследований, люди, которые употребляли глицин перед сном, рассказывали, что стали лучше спать и чувствовали меньшую усталость в течение дня. Конечно, необходимо разобраться с причинами любых проблем со сном, однако следует попробовать съесть костный бульон на ужин, если вы боретесь с проблемой качественного сна.

Может снизить риск некоторых хронических заболеваний

По словам Мелтон, костный бульон обладает противовоспалительным действием, поэтому может защитить от некоторых хронических заболеваний, к примеру, сердечно-сосудистые.

"Это происходит благодаря питательным веществам, которые содержатся в костном бульоне из костей, а также благодаря травам, которые добавляются к нему. Например, куркума, имбирь, розмарин, лавровый лист, тимьян и шалфей - это обычные травы, которые добавляют в костный бульон, и все эти травы обладают противовоспалительными свойствами. Это в значительной степени связано с высоким содержанием антиоксидантов, которые помогают защитить организм от воспаления", - говорится в публикации.

Может помочь защитить от артрита

Известно, что желатин, который содержится в костном бульоне, поддерживает здоровье суставов и помогает защитить от артрита. Желатин также поддерживает выработку коллагена и укрепляет суставную ткань, именно так это питательное вещество, которое есть в костном бульоне, может помочь защитить от артрита.

Может улучшить здоровье вашего кишечника

Если вы имеете проблемы с пищеварением или чувствуете "дырявый кишечник", регулярное употребление костного бульона может помочь улучшить ваши симптомы.

"Когда варится костный бульон, коллаген из костей и соединительной ткани разрушается и превращается в желатин. Желатин и аминокислоты, присутствующие в костном бульоне, могут быть полезными для людей, страдающих "дырявым кишечником" или имеющих заболевания, раздражающие или воспаляющие кишечный тракт", - объяснила Мелтон.

Может помочь во время похудения

Если вы планируете похудеть здоровым способом, то добавление костного бульона в свой рацион может помочь вам в этом. По словам диетологов, бульон богат питательными веществами и содержит белок, который делает его сытным, однако низкокалорийным. Конечно, важным аспектом является получение всех рекомендованных питательных веществ ежедневно, то слишком низкокалорийная диета не рекомендована для похудения. Поэтому важно не рассчитывать только на костный бульон, чтобы успешно похудеть.

"Все три диетолога подчеркивают, что костный бульон не является чудо-пищей. Он не способен сам по себе вылечить болезни или другие состояния здоровья. Однако, он содержит много питательных веществ, полезных для организма, поэтому включение его в свой рацион может быть полезным", - подытожили в издании.

Какие еще блюда полезны для здоровья

Ранее латиноамериканский диетолог рассказала, что имеет в своем рационе одно блюдо, которое может есть каждый день, а именно рис с фасолью. По ее словам, такое сочетание продуктов является не только вкусным, но и блюдом, которое она рекомендует, как диетолог. Она добавила, что рис и фасоль образуют полноценный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты.

"Для тех, кто придерживается растительной диеты, особенно важно получать все аминокислоты, поскольку в большинстве растительных источников белка не хватает незаменимых аминокислот. Аминокислоты помогают восстанавливать ткани организма, расщеплять пищу, строить мышцы и производить некоторые гормоны и нейромедиаторы", - объяснила Изабель Васкес.

Также специалисты назвали идеальный перекус для здоровья мозга. Таким перекусом стали ягоды. По словам экспертов, ягоды удовлетворяют тягу к сладкому, в отличие от обработанных закусок, которые имеют высокое содержание сахара, таких как конфеты.

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