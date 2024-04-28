По его словам, ВСУ прилагают все усилия, чтобы ситуация не переросла в серьезную угрозу.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отмечает, что на Авдеевском направлении сложился ряд "негативных моментов". Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Авдеевском направлении, вокруг Очеретино и Бердичи.

"К сожалению, там сложился ряд, скажем, негативных моментов, которые и привели к... тактическому уровню ситуации. Да, она достаточно серьезная. И прилагаются все усилия для того, чтобы она не переросла в серьезную угрозу", - подчеркнул Тимочко.

Он пояснил, что это направление для врага достаточно важно тем, что он будет пытаться пробиваться из Очеретино в сторону Покровска.

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"Это также уже понятен их замысел и то, какое количество там они людей накопили и задействовали для нанесения удара", - отметил военнослужащий.

В то же время Тимочко подчеркнул, что важно, что противнику не дали развернуть этот плацдарм, превратить это "в прорыв, в угрозу".

"С одной стороны, да, очень жаль, что враг смог продвинуться на то расстояние, на которое он смог, там несколько километров... Но с другой стороны, понимаем, что все равно враг не смог развернуть, скажем, наступление, как они планировали на Авдеевском направлении, - в сторону Угледара, Покровска, Курахово - для того, чтобы захватить Донецкую область на южном направлении", - сказал он.

Тимочко также отметил, что российские захватчики смогли найти "слабые стороны" обороны украинских войск при "хронической нехватке боекомплекта".

"Враг пытался воспользоваться своим окном возможностей. Опять же, вопрос будет заключаться в том, какие потери они еще там готовы нести, чтобы удерживать даже тот занятый плацдарм, который они пытались расширить или увеличить. Конечно, там бои будут сейчас очень жестокие... Главнокомандующий заявил, что туда отправили дополнительные резервы: как военные подразделения, так и дополнительные резервы и средства поражения", - отметил председатель Совета резервистов.

Бои за Очеретино

Как сообщал УНИАН, 27 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области.

По словам Волошина, сейчас часть, в которой находится противник, находится под огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои.

В своей утренней сводке сегодня, 28 апреля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что на Авдеевском направлении в течение минувших суток было отражено 35 атак врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

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