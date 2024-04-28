Отмечается, что экономическая ситуация в Северной Кореи стала улучшаться.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к войне, но перед его страной стоит более прозаичная задача – построить обещанные заводы. Пхеньян пытается решить свои экономические проблемы за счет Российской Федерации.

Издание Financial Times пишет, что Ким Чен Ын поставил амбициозный план построить по заводу в каждом из 200 округов страны за последующие 10 лет. Поскольку многие из существующих заводов Северной Кореи уже работают на пределе своих мощностей, эксперты скептически относятся к тому, что выбранная политика регионального развития 20x10 принесет плоды.

Дружба Москвы и Пхеньяна

Отмечается, что амбиции и необычная готовность Кима обозначить конкретные показатели успеха отражают растущую уверенность в себе в результате "дружбы" с Владимиром Путиным.

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"Война в Украине оказалась кладом для Северной Кореи", — сказал Питер Уорд, научный сотрудник аналитического центра Института Седжона в Сеуле. "После многих лет серьезных проблем для простых северокорейцев во время пандемии коронавируса Ким, похоже, полон решимости использовать часть своих непредвиденных доходов для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы"

Москва наложила вето на мандат комиссии ООН по контролю за соблюдением санкций против Северной Кореи, фактически разрушив главную опору режима санкций. Кроме того, российские порты используются подсанкционными танкерами КНДР для своей нефти и нефтепродуктов, очевидно, в качестве платы за артиллерийские снаряды для войны против Украины.

Кроме того, активизитровалось сотрудничество Северной Кореи и России в сфере логистики - обсуждались новые железнодорожные, паромные и автомобильные маршруты. По сообщениям северокорейских государственных СМИ, Россию посетила делегация из КНДР во главе с высокопоставленным чиновником сельского хозяйства.

Экономика Северной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что экономическая ситуация в Северной Корее "значительно улучшилась" за последние месяцы благодаря поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов из РФ.

В 2023 году центробанк Южной Кореи подсчитал, что в 2022 году экономика Северной Кореи сокращается третий год подряд, при этом реальный ВВП составил 24,64 миллиарда долларов, что соответствует годовому ВВП на душу населения в размере 1123 долларов, что примерно в 30 раз меньше, чем в Южной Корее.

Экономика, которая в значительной степени зависит от производства угля, бетона и промышленных пластмасс, поддерживается на плаву за счет продовольствия, топлива и удобрений из соседнего Китая.

Ресурсы государства, пополняемые при помощи контрабанды и кражи криптовалют, направляются на армию и Пхеньян, а провинциальные районы должны самостоятельно позаботиться о себе. Простые северокорейцы выживут за счет мелкого фермерства и мелкой рыночной деятельности.

На данный момент инициатива Кима по заводам "20x10" получила энергичное начало. По сообщениям государственных СМИ, за шесть дней марта состоялось 13 церемоний закладки фундамента. По мнению Уорда, Ким Чен Ын, вероятно, отдаст приоритет производству бумаги, мыла, переработанных продуктов питания и одежды, что традиционно импортируются из Китая. Также он указал, что "поскольку многие из существующих заводов уже работают на пределе своих мощностей, строить еще 200 нерационально".

Бенджамин Кацефф Зильберштейн, эксперт по северокорейской экономике Шведского института международных отношений, считает, что Ким пытается вернуться к покровительству двух стран, поэтому укрепляет партнерство с РФ и снижает зависимость от Китая.

Северная Корея - последние новости

Страна-изгой ищет "друзей" среди тоталитарных стран. На данный момент самыми близкими Пхеньяну стал Пекин и Москва, от которых зависит во многих вопросах, в том числе и продовльствия. Ким Чен Ын буквально бросил свое население на произвол судьбы, сосредоточившись на производстве ракет с сомнительными характеристиками.

При этом The Wall Street Journal писало, что за последние пять лет в КНДР разработали новое оружие, предназначенное для ведения региональных войн, а в январе Ким Чен Ын отказался от политики воссоединения с Южной Кореей и поставил перед собой более агрессивные цели.

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