Украинская авиация нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава врага.

В течение суток только на Авдеевском направлении украинскими защитниками было отражено 35 атак российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Враг нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Отмечается, что ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - применили четыре беспилотника типа Shahed и пять БПЛА неустановленного типа. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все БПЛА типа Shahed и один дрон неустановленного типа были уничтожены.

Видео дня

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале рассказал, что в ночь на 28 апреля "Шахедами" оккупанты атаковали с мыса Чауда (Крым), зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области России, а беспилотниками неустановленного типа - с оккупированной территории Херсонской области.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных сил все четыре "шахеды" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины в Николаевской области", - отметил Олещук.

Ситуация на фронте

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись почти 30 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской.

"На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Копанки Харьковской области и Новоегоровка и Стельмаховка на Луганщине. На Лиманском направлении враг провел 14 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов в Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Силами обороны было отражено восемь атак в районах населенных пунктов Спирное, Выемка, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 35 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

В то же время на Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковиевка и западнее Победы Донецкой области, где противник 13 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

"На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье", - говорится в сообщении.

На Херсонском направлении враг в течение минувших суток наступательных (штурмовых) действий не вел.

Сообщается также, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по пункту управления и двум радиолокационным станциям врага.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 тыс. 96 российских захватчиков. Так, с начала полномасштабной войны общие боевые потери врага ориентировочно составили около 466 тыс. 150 человек.

Среди уничтоженной и пораженной военной техники противника за это время, в частности 7 тыс. 279 танков, 13 тыс. 991 боевая бронированная машина и 11 тыс. 948 артиллерийских систем.

Ошибка ВСУ позволила российским оккупантам продвинуться и захватить значительные части села Очеретино без сопротивления, сообщает Business Insider.

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