Атташе из консульства РФ в Харькове попал в черные списки "Миротворца"
Информационный центр "Миротворец" внес в свои черные списки атташе Генерального консульства Российской Федерации в Харькове Дмитрия Бондарца.
Информация о внесении дипломата в "Чистилище" опубликована на официальном сайте Центра.
Бондарцу инкриминируют содействие незаконному перемещению моряков с задержанного судна "Норд" в Россию вопреки решению украинского суда.
"Организация незаконного пересечения Государственной границы Украины на пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны". Участие в антиукраинских информационных мероприятиях России (страна-агрессор). Незаконная выдача российских паспортов членам команды судна "Норд", – говорится в сообщении.
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Кроме того, сотрудники сайта подозревают, что Дмитрий Бондарец является бывшим или действующим кадровым сотрудником Главного разведывательного управления Генштаба РФ.
Напомним, в базу данных сайта "Миротворец" на днях попал президент Сирии Башар Асад. Его внесли в "Чистилище" за посещение его детьми лагеря "Артек" в оккупированном Крыму.
Туда же в марте попала и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидендов".