И река по колено: в Ужгороде прошла традиционная регата на причудливых лодках (фоторепортаж)

В нынешней регате приняли участие 26 кораблей, которые преодолевали дистанцию в 1800 метров.

29 июля 2018 года в городе Ужгород (Закарпатская область) состоялась традиционная седьмая "Ужгородская регата 2018" на плавательных средствах различной конструкции по городской реке Уж.

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Как сообщают организаторы мероприятия на своей странице в Facebook, в нынешней регате приняли участие 26 кораблей, 25 из которых успешно преодолели дистанцию в 1800 метров от Подзамкового моста до ресторана "Уж-Венеция" и добрались до финиша.

Победители регаты были определены в четырех категориях: "Летучий Голландец" (самое быстрое судно) - "TATU", "Веселый Роджер" (самое оригинальное судно) - "Мачо-Лечо", "Черная каракатица" (самое быстрое судно среди самодельных) - "Вело-водо-ход", "Ноев ковчег" (самый многочисленный экипаж) - "Викинги Украина-Норвегия".

Следует отметить, что воды на том отрезке реки Уж, где проводилась регата, примерно по колено.

Как сообщал УНИАН, также на Закарпатье в Мукачево 28 июля состоялся второй Парад трубочистов.