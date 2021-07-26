Необычные соревнования состоялись в Ужгороде после двухлетнего перерыва.

На Закарпатье 25 июля 2021 года, после двухлетнего перерыва, прошла традиционная "Ужгородская регата".

По правилам этих необычных соревнований, к участию допускаются лишь те участники, которые креативно подходят к оформлению своих лодок. При этом во время "Ужгородской регаты" командам не запрещается толкать свою лодку или идти рядом с ней. Главное - не перевернуться до финиша.

Как отмечает "Закарпатье онлайн", в этом году участие в регате приняли 26 команд из более сотни человек, а победителей определяли в четырех номинациях: "Летучий голландец" (самое быстрое судно), "Веселый Роджер" (самое оригинальное судно), "Черная каракатица" (самое быстрое судно среди самодельных), "Ноев ковчег" (самый многочисленный экипаж).

В частности, в номинации "Веселый Роджер" победила лодка "Алоха", в состав команды которой вошли вошли волонтеры и бойцы 128-й бригады, а в категории "Ноев ковчег" победила команда "AC/DC", в составе которой было 37 человек. В то же время самым оригинальным судном в регате-2021 выбрали "Ужгород расцветает". На основе из пенопласта расположили борщевик, репейники, амброзию, а также заполненную мусорку.

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Также в этом году "Закарпатский флот" пополнился "группой по разминированию", в команду которой вошли пиротехники местного ГСЧС.

Еще одним оригинальным участником соревнований стала команда "Шахид Галера 3000", которые сымитировали террористов ИГИЛ.

Отметим, впервые такая регата в Ужгороде состоялась в 2010 году, и в дальнейшем мероприятие проводилось ежегодно. Лишь в 2020 году его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Автор: Марина Григоренко