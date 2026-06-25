Ужгород после пятилетнего перерыва возвращает свою легендарную регату

Традиционный юмористический заплыв по городской реке Уж состоится в конце июля 2026 года.

В Ужгороде после пятилетнего перерыва на реку Уж возвращается традиционная регата.

Как сообщается на странице Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА в Facebook, заплыв начнется в 18:00, в воскресенье, 26 июля 2026 года.

Отмечается, что старт регаты запланирован от пляжа у Подзамкового моста (правый берег), а финиш – за мостом Масарика, напротив гостиницы "Ужгород" (левый берег).

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К участию в заплыве приглашаются любые немоторные плавсредства: лодки, надувные лодки, плоты, а особенно приветствуются самодельные конструкции, оригинальный декор и костюмы. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Все средства, собранные во время регаты, организаторы обещают направить на помощь ВСУ.

Регата в Ужгороде – интересные факты

Напомним, традиционная "Ужгородская регата" проводится в столице Закарпатья с 2010 года. Мероприятие проходило ежегодно, однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году его отменили. Позже регата вернулась в 2021-м, однако из-за полномасштабной войны в 2022-2025 годах ее не проводили.

В предыдущие годы к участию в регате традиционно допускались только те участники, которые креативно подходили к оформлению своих лодок. При этом командам не запрещалось толкать свое судно или идти рядом с ним, а главным условием было не перевернуться до финиша.

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