Лето в украинских замках: восемь легендарных сооружений, которые обязательно стоит посетить

Кого-то это может удивить, но в Украине очень много замков, дворцов и крепостей. Некоторые из них хорошо сохранились, некоторые полуразрушены и приходят в упадок, а в некоторых даже можно переночевать. УНИАН.Туризм собрал подборку украинских замков, которые стоит посетить этим летом.

Сразу пойдем из козырей – большинство самых интересных замков Украины расположены в западных областях, где относительно спокойно и тихо с точки зрения российских массированных обстрелов и воздушных тревог. Соответственно, именно этот регион многие украинцы выбирают для отпуска этим летом.

Ну а многочисленные замки, дворцы и крепости могут не только наполнить впечатлениями поездку на отдых, но и помочь немного лучше узнать историю нашей страны.

УНИАН.Туризм расскажет, какие из них обязательно стоит посетить этим летом.

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Каменец-Подольская крепость, Хмельницкая область

Вероятно, это самое известное оборонительное сооружение Украины, которое, несмотря на пандемию и войну, продолжает привлекать стабильные потоки туристов. Построенная в 14 веке на острове, окруженном Смотрицким каньоном и рекой Смотрич, крепость на протяжении нескольких веков была ключевым сооружением оборонительной системы города.

При этом, пройдя через множество исторических испытаний, она считается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей Украины. Туристы могут прогуляться по внутреннему двору крепости, подняться на ее стены и осмотреть внутренние помещения, где расположены многочисленные музейные экспозиции.

На территории крепости регулярно проводятся разнообразные фестивали – от исторических реконструкций до ярмарок народных мастеров. Между тем, на полонине возле крепости регулярно устраивается масштабный фестиваль воздушных шаров.

Сам по себе город Каменец-Подольский в последние годы значительно улучшил свою туристическую инфраструктуру, предлагая туристам неплохой выбор жилья, ресторанов и экскурсий. Подробнее о нем читайте в нашем отдельном материале.

Подгорецкий замок, Львовская область

Это роскошное поместье в стиле позднего ренессанса и барокко было построено в небольшом селе Подгорцы менее чем в 100 километрах от Львова в середине 17 века по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского.

Многочисленные владельцы дворца на протяжении нескольких веков активно развивали его, богато обустраивая залы и наполняя их предметами искусства. Впрочем, в начале Второй мировой войны тогдашний владелец Подгорцев князь Роман Владислав Сангушко безвозвратно вывез большую часть коллекции за границу, а уже в 1950-х годах значительный ущерб поместью нанес масштабный пожар.

Тем не менее, с 1997 года Подгорецкий замок входит в состав Львовской галереи искусств, а туристы могут прогуляться по его залам и подземельям. Также здесь периодически выставляются работы современных художников.

Ну и, конечно, как и у любого уважающего себя замка, у него есть своя жуткая легенда – о прекрасной Белой даме, замурованной заживо в его стенах ревнивым мужем.

Напротив замка находится еще одно интересное сооружение – церковь Блаженного Николая Чарнецкого и новомучеников УГКЦ в Подгорцах, построенная в стиле барокко в 18 веке. Сейчас это популярное место для проведения свадеб.

Древняя крепость Тустань, Львовская область

Это тот случай, когда удачно придуманная легенда смогла создать успешную туристическую локацию фактически на пустом месте. Еще лет десять назад скальное образование в небольшом селе Урич, в 8 километрах от Сходницы, привлекало лишь диких туристов и маргиналов, однако постепенно его обустроили удобными дорожками, смотровыми площадками, информационными стендами и даже приложением с дополненной реальностью.

По легенде, в 14 веке здесь построили неприступную скальную деревянную крепость, через которую проходил важный соляной торговый путь. Сама конструкция до наших дней не сохранилась, но исследователи-энтузиасты сумели смоделировать ее внешний вид на основе исторических документов и следов от кольев на скалах. И все это сумели преподнести так, чтобы туристу было интересно.

Одновременно в Уриче заметно улучшилась туристическая инфраструктура – появились кафе, туристическое жилье, сувенирный рынок и даже туалеты. Единственное, что на общественном транспорте туда все еще трудно добраться.

Помимо самой крепости по единому билету гости могут посетить еще два музея в Уриче – музей Тустани и "Хата в Глибоком".

При этом Тустань прекрасно выглядит в любое время года – и летом, и зимой, поэтому туда можно возвращаться снова и снова.

Замок Паланок, Закарпатская область

Первые упоминания о фортификационных сооружениях на этом месте датируются еще далеким 11 веком. Разумеется, за свою почти тысячелетнюю историю он многое пережил, регулярно страдал от набегов врагов и перестраивался. Поэтому то, что мы видим сейчас, появилось ближе к 17 веку – смесь многих архитектурных стилей, которые красноречиво рассказывают об истории замка.

Сегодня же Мукачевский замок, как его еще обычно называют, является одним из наиболее хорошо сохранившихся в Украине и функционирует как исторический музей, где можно узнать много интересного. Что предлагает гостям его относительно новая экспозиция, можно узнать в нашем отдельном материале.

Кроме того, со стен Паланка открываются невероятные виды.

Ужгородский замок, Закарпатская область

Еще один знаковый замок Закарпатья, который удалось хорошо сохранить до наших дней. Первые упоминания о нем относятся еще к 9 веку, однако его последняя масштабная перестройка была проведена в 18 веке – именно ее результаты в стиле позднего ренессанса и барокко мы можем видеть сейчас.

Как и Паланок, он предлагает гостям прогуляться по своим внутренним помещениям, которые сейчас выполняют функцию краеведческого музея. Впрочем, и сами залы с их богатым убранством будут интересны для осмотра.

Кроме того, Ужгородский замок может похвастаться немалой прилегающей территорией – с садом, скульптурами, руинами древних сооружений и другими интересными объектами.

Збаражский замок, Тернопольская область

Первая крепость появилась на Замковой горе в городе Збараж еще в конце 14 века. Однако после того, как татары дважды полностью разрушили ее, в начале 17 века здесь построили совершенно новый Збаражский замок – по проекту итальянского архитектора Винченцо Скамоцци в стиле ренессанс/раннее барокко.

Впрочем, его современный ансамбль сформировался в ходе перестроек в последующие годы и под влиянием его совершенно нецелевого использования. До того как замок стал краеведческим музеем уже во времена независимой Украины, здесь был и сахарный завод, и культурно-спортивный комплекс...

Сейчас же замок находится в хорошем состоянии, а его внутренние помещения – отреставрированы и оформлены под музейные залы.

Вокруг замка раскинулся уютный парк, где можно укрыться от летней жары.

Кременецкий замок, Тернопольская область

В целом Тернопольщина является настоящим рекордсменом по количеству старинных крепостей среди других областей Украины. Плохая новость – большинство из них находятся в запущенном, полуразрушенном состоянии.

Один из ярких примеров – замок возле города Кременец, построенный на горе Бона высотой почти 400 метров в 13-16 веках. Когда-то он был неприступной оборонительной крепостью, однако до наших дней дошли лишь отдельные его части.

В настоящее время он признан заповедником, что спасает его от застройки и дальнейшего разрушения, хотя и амбициозные планы местных властей по его восстановлению реализуются довольно медленно.

Тем не менее, туристы могут попасть на территорию замка, со стен которого также открываются великолепные виды на Кременец, известный как "город церквей".

Замок-музей Радомысль, Житомирская область

В отличие от всех упомянутых выше сооружений, это здание фактически никогда не было замком. В начале 20 века в городе Радомышль была построена мельница, которая выполняла свои прямые функции до 1960-х годов.

В 2011 году то, что от нее осталось, приобрела украинская врач и меценат Ольга Богомолец, чтобы обустроить там музей "Замок Радомысль". Уже в процессе реконструкции было установлено, что до мельницы здесь находилось другое сооружение – бумажная фабрика, которая также имела оборонительный характер.

Сейчас на территории здания находится несколько музейных экспозиций, а также восстановлена старинная линия по производству бумаги по технологии 16-17 веков.

Кроме того, гости могут переночевать на территории этого замка и поужинать в трапезной в замковой атмосфере.

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Украинские старинные замки, дворцы и крепости – это не только красивые фото для Instagram. Это также наша история, о которой многие украинцы даже не догадываются. Поэтому, отправляясь туда, не спешите – выделите себе немного времени, чтобы тщательно все рассмотреть и почитать.

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