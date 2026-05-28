Пятое лето без украинского моря: где можно отдохнуть у воды в Украине

Начиная с 2022 года, из-за развязанной Россией войны некогда популярные морские курорты Украины фактически стали непригодными для полноценного отдыха. Конечно, вы скажете: "Да ведь есть же Одесса". Но даже там отпуск сопряжен со множеством неоправданных рисков. УНИАН.Туризм разбирался, где же украинцам в этом году искать отдых у воды в пределах страны.

Традиционно самыми популярными направлениями летнего внутреннего туризма в Украине всегда были море и горы. Впрочем, на сегодняшний день в полноценном формате остались только горы. Официально пляжный сезон в Украине в этом году открывает только Одесская область, тогда как на морских курортах Николаевщины снова отдыхать нельзя. Впрочем, и отпуск на пляжах Одесской области сопряжен со многими рисками – от регулярных обстрелов и вездесущих мин до неоправданно высоких цен и неразвитой инфраструктуры.

Конечно, определенный процент счастливчиков может позволить себе выехать на море за границу – в основном это женщины и дети, если, конечно, хватает финансов и времени. Те же, у кого такой возможности нет, ищут варианты для отдыха в пределах страны – согласно последним исследованиям, это около половины украинцев.

УНИАН.Туризм решил подготовить подборку идей для отдыха в Украине у воды, но не на море в южных регионах. Все же у нас еще есть много рек, озер и термальных источников.

Видео дня

Днестровский каньон

Это не только самый большой каньон в Украине, но и один из рекордных в Европе – он пролегает аж через четыре области: Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Хмельницкую.

Вдоль Днестровского каньона есть несколько интересных локаций с невероятными видами, в том числе на городок Залещики в Тернопольской области (интересно, что увидеть его можно с другой точки в селе Крещатик в Черновицкой области). Но это скорее история для короткой поездки.

В то же время Днестровский каньон является популярным местом для активного отдыха – вокруг него распространены пешие походы, вдоль Днестра популярны речные сплавы. Также здесь есть несколько детских лагерей, в том числе патриотической направленности.

При этом вдоль каньона можно увидеть много водопадов, в том числе Джуринский и Девичьи слезы. Берега Днестра покрыты богатой растительностью, здесь обитает много интересных животных и птиц. В общем, настоящий рай для любителей природы.

Ну а если вы хотите остановиться поближе к цивилизации в большом городе, для этого прекрасно подойдет Каменец-Подольский.

Что касается ценовой политики, то она здесь довольно широкая. Например, в вышеупомянутых Залещиках можно найти частное жилье за 1500 гривень, в Каменец-Подольском есть как скромные варианты от 800 гривень, так и более изысканные предложения по 3000 гривень.

Больше об отдыхе в Днестровском каньоне читайте в нашем отдельном материале.

К слову, в Украине есть и другие каньоны, на берегах которых можно отдохнуть этим летом.

Горные реки Карпат

Люди с давних времен всегда старались строить населенные пункты вдоль воды. Соответственно, большинство туристических населенных пунктов Украинских Карпат расположены на горных реках: Черный Черемош в Верховине, Прут в Яремче и Татарове, Опир в Сколе, Стрый в Прикарпатье. В общем, вариантов очень много.

Некоторые из этих рек подходят для расслабленного отдыха на берегу, некоторые – для рафтинга, некоторые – для рыбалки. Но в любом случае они радуют душу и успокаивают своими пейзажами и звуками.

При этом, учитывая обширную территорию Карпат, здесь доступно много вариантов размещения – от скромных номеров в частных усадьбах по 1000 гривень за ночь до роскошных апартаментов в люксовых отелях по 10000 гривень за ночь.

Термальные воды в Закарпатье

В первую очередь с отдыхом на термальных источниках в Украине ассоциируется Закарпатская область. Здесь есть такие легендарные курорты, как Берегово, Косино, Солотвино и Велятино. Но если хорошо поискать, можно найти и другие варианты – ценовой диапазон разный, в зависимости от категории: подешевле санаторного типа и подороже в стиле современных СПА-отелей.

При этом большинство комплексов предлагают проживание, однако их также можно посещать и "со стороны", если по определенным причинам они сами вам не подходят или же вы приехали без ночлега.

Например, в Косино три часа посещения для взрослых сейчас стоят 1000 гривень, тогда как посетить бассейный комплекс немного поскромнее на базе отдыха "Жаворонок" в Берегово можно за 250 гривень за два часа.

Склоны Днепра

Если же у вас нет возможности уехать далеко или надолго, но побыть у воды немного хочется, можно рассмотреть вариант с отдыхом на склонах Днепра, например, в Киевской или Черкасской областях. Правда, обычно цены в местных отелях кусаются.

Например, проживание в крошечных домиках в селе Стайки в Киевской области, в районе Триполья, с видом на Днепр обойдется от 5000 гривень за двоих человек, и это в будний день. А вот дома-виллы с небольшими бассейнами во дворе и другими удобствами уже стоят по 14-20 тысяч гривень за ночь. Из положительного – отсюда совсем недалеко до Витачева, откуда открываются те знаменитые виды на Днепр и где можно купить вкусную выпечку.

В то же время проживание в лесных домиках у воды в Каневе в Черкасской области летом обойдется немного дешевле – в районе 3000 гривень за ночь на двоих.

Бескрайняя Бакота

Легендарное затопленное село Бакота в Хмельницкой области недалеко от Каменец-Подольского, также известное как "Украинская Атлантида", начало привлекать туристов относительно недавно. Впрочем, его слабой стороной была инфраструктура – плохие дороги, отсутствие качественного и доступного по цене жилья поблизости, нехватка магазинов и ресторанов, а также полное отсутствие удобств для активного отдыха.

Впрочем, в настоящее время там активно работают над развитием туризма – обустраивают новые туристические маршруты и хоть немного улучшают инфраструктуру.

С другой стороны, Бакота – это такое место, которое никак не хочется портить прибрежными отелями, ресторанами и другими неуместными объектами. Возможно, пусть все так и остается.

А пока несколько вариантов для проживания можно найти в соседних населенных пунктах (от нескольких до 10 километров). Цены – от демократичных 1500 гривень за ночь в спартанских условиях до комфортных домиков по несколько тысяч гривень.

Живописные озера

В Украине много озер. Некоторые из них подходят только для созерцания – например, карпатские озера Синевир, где купаться запрещено, поскольку это охраняемая территория национального природного парка, или Бребенескул на высоте 1800 метров, слишком холодное для купания даже летом.

Однако в Украине есть и такие озера, где можно купаться. Например, Шацкие озера на Волыни, Белое озеро в Ривненской области, озеро Олешня в Закарпатье и, конечно, Голубые озера в Черниговской области.

Как и в случае с карпатскими реками, ценовая политика в отношении проживания здесь очень широка – ключевую роль играют ваши требования к жилью и мобильность, ведь довольно часто лучшие по цене и условиям варианты могут находиться чуть дальше от озера, и здесь пригодится собственный автомобиль.

Больше о самых красивых озерах Украины читайте в нашем отдельном материале.

Активный отдых в пределах собственного города

И не забываем о возможностях для отдыха на воде в пределах собственного города – даже в Киеве. Традиционно летом в столице предлагается множество вариантов для активного отдыха на воде: каяки, сапы, вейкборды, виндсерфинг, катамараны и многое другое.

И даже если столичные цены на такие услуги могут показаться вам слишком высокими, с другой стороны, по крайней мере, вам не придется платить за проживание и другие сопутствующие услуги.

***

Да, конечно, море есть море, и полностью заменить его невозможно. Впрочем, если очень хочется отдохнуть у воды, выход найти можно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.