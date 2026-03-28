Милан не в тренде: украинец назвал лучшие города Италии для жизни

Настоящая Италия – это не Милан и не Рим, а маленькие провинциальные городки.

Италия – это настоящая мечта для многих украинцев. Солнечная страна с богатой историей, вкусной кухней, красивыми пейзажами, теплым морем и высоким уровнем жизни привлекает людей со всего мира. Неудивительно, что тысячи наших соотечественников мечтают переехать туда, чтобы работать, жить комфортно и наслаждаться каждым днем в этой замечательной стране.

Украинец Вадим Токар, который уже 10 лет живет в Италии, в недавнем видео для своего YouTube-канала составил свой личный топ-10 итальянских городов для тех, кто планирует не просто побывать в этой стране как турист, а намерен здесь поселиться, найти работу и вести нормальную жизнь обычного итальянца.

Блогер подчеркнул, что хорошая жизнь в Италии – это точно не Милан или другие известные мегаполисы. На самом деле лучше выбирать провинциальные города и городки, где жилье дешевле, меньше стресса, а работу найти порой даже легче, чем в мегаполисах.

Тренто

Тренто возглавил рейтинг благодаря стабильности, порядку и сильной экономике с хорошими зарплатами. Здесь один из самых низких уровней безработицы в стране, активно развиваются строительство, сфера услуг, IT и логистика. Город чистый, безопасный, идеально подходит для семей, расположен рядом с горами, но при этом не тусовочный, а комфортный для повседневной жизни.

"На первом месте Тренто. Это стабильность, порядок, а также сильная экономика, хорошие зарплаты и действительно высокий уровень жизни", – рассказал украинец.

Больцано

Больцано – один из крупнейших провинциальных городов с высокими зарплатами и развитым туризмом, отелями, ресторанами и строительством. Жилье здесь недешевое и найти его сложно, часто требуют трудовой контракт, поэтому лучше искать варианты проживания в небольших городках поблизости. Но сам город заслуживает внимания.

"На втором месте, куда я бы посоветовал вам переехать, находится Больцано. Зарплаты здесь действительно высокие. Жизнь очень спокойная, как в Австрии и Германии. Идеально для тех, кто хочет тишины, природы и порядка", – отметил блогер.

Удине

Удине автор называет недооцененным городом с хорошей экономикой и доступным жильем. Здесь есть работа на производстве, складах и в логистике, а работодатели часто берут сотрудников даже без идеального знания языка.

"Аренда жилья здесь одна из самых легких, потому что много квартир и цены ниже. Люди лояльные, для жизни спокойно и тихо. Хороший вариант просто для старта в Италии", – рассказывает Вадим.

Болонья

Болонья – город с активной экономической и студенческой жизнью. Зарплаты здесь несколько выше средних по Италии, но конкуренция за жилье высока из-за большого количества студентов. Легче найти жилье в пригородах.

"Там есть офисы, сервисы, рестораны, логистика, зарплата чуть выше средней. Очень много студентов, но это живой и умный город. Баланс между карьерой и жизнью", – сказал автор видео.

Бергамо

Бергамо предлагает стабильную работу в промышленности, на заводах и в логистике с более длительными и надежными контрактами. Жилье в аренду найти легче, чем в Милане, цены адекватные, особенно в окрестностях. Город спокойнее, но расположен недалеко от крупных центров – хороший вариант для тех, кто хочет работать и не переплачивать за все.

Тревизо

Небольшой, но очень богатый город с работой в малом и среднем бизнесе, на фабриках и производствах. Квартир немного, но цены ниже, чем в крупных городах, поэтому лучше искать в соседних деревнях.

"Жизнь здесь очень спокойная. Здесь все по-семейному, не для тусовок", – отметил украинец.

Верона

Не только туристический город, но и место с бизнесом и логистикой, где есть работа круглый год, в частности в ресторанах. Аренда в центре дороже, но на окраинах цены более доступные.

"Для жизни это красивый город, очень много событий и все без хаоса. Хороший вариант для пар или семей", – рассказал Вадим.

Падуя

Умный и относительно молодой город с работой в медицине, университетах, сфере услуг и офисах. Много возможностей для развития. Из-за студентов конкуренция за жилье есть, но вариантов достаточно, особенно за пределами центра.

"Живой город, очень много молодежи, комфортный ритм для всех", – отметил автор.

Парма

Здесь развита пищевая промышленность, производство и логистика со стабильными компаниями. Жилье в аренду найти легко, цены ниже, чем в Болонье, а владельцы более адекватные.

"Жизнь там более спокойная, красивая и без суеты. Идеально, если ценишь просто комфорт", – рассказал украинец.

Модена

"Город денег" с хорошими зарплатами (от 1000 до 1700 евро). Работа преимущественно в автопроме, инженерии и на заводах. Аренда проще, чем в крупных городах, много новых домов и доступные цены.

"Зарплаты реально хорошие. Для жизни меньше стресса, больше стабильности и очень хороший вариант для переезда именно туда", – подытожил блогер.

Подводя итог своему рассказу, Вадим подчеркнул, что жить в Италии комфортно именно в небольших городах, где проще с арендой и спокойнее жизнь, главное – правильно выбрать место.

