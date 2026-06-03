Украинка откровенно рассказала о реальной стоимости жизни в Испании

Блогерша подсчитала свои ежемесячные расходы за границей.

Жизнь в солнечной европейской стране оказалась не такой уж и дешевой. Об этом рассказала украинская блогерша Люси, которая из-за войны была вынуждена покинуть свой дом и уже несколько лет живет в Испании, в своем личном TikTok-блоге.

Девушка решила подсчитать все свои ежемесячные чеки и открыто поделилась с подписчиками, сколько на самом деле стоит эмиграция. Как выяснилось, самой большой статьей расходов для украинцев за рубежом остается крыша над головой.

"Первое – это квартира. Она стоит €750 плюс коммунальные. В общей сложности получается где-то €900–950 в месяц", – пояснила девушка.

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Помимо аренды, немало денег уходит на питание и повседневные расходы. По словам Люси, на продукты у нее уходит около €500–600 в месяц. При этом полностью отказаться от готовой еды тоже не удается.

"Еще мы очень часто заказываем доставку – €100. Это средняя сумма на доставку", – добавила эмигрантка.

Также блогерша тратит средства на авто, в частности на бензин – €50-60. Больше расходов на машину нет, если она не ломается. Отдельной графой в бюджете идут развлечения и незапланированные покупки.

"Еще один пункт – мелкие расходы. Если честно, это очень спорная сумма, потому что иногда за месяц мы можем потратить много, а бывает и ничего. Около €300", – отметила украинка.

Люси ходит в спортзал, однако эти расходы покрывает компания.

"За него мы платим €40-45, но мне компания компенсирует спорт. Если вам компания этого не компенсирует, тогда добавим эти €45 к общей сумме", – сказала она.

Немало средств требует и домашний питомец. У девушки есть кот, поэтому на него она тратит €100-150 в месяц.

Если суммировать абсолютно все базовые потребности, то итоговая цифра получается довольно круглой. В целом ежемесячно Люси тратит €2 100–2 500 тыс.

Украинцы в Европе

Ранее украинка рассказала о реалиях жизни во Франции. Женщина вместе с мужем и пятью детьми переехала в французский регион Окситания в 2022 году.

Другая гражданка поделилась историей жизни "между двух огней" в Дании. По словам женщины, социальная система в стране на самом деле далеко не так лояльна и гуманна, как считают новоприбывшие мигранты.

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