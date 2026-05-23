Украинка рассказала о реалиях жизни во Франции, которым можно позавидовать

Франция сильно отличается от того, как её обычно представляют.

Франция – страна, которая привлекает миллионы туристов своей романтикой, изысканной кухней, историческими достопримечательностями и пафосными светскими событиями. Однако за пределами туристического Парижа или Ниццы Франция демонстрирует совершенно другую сторону – спокойный, размеренный и глубоко традиционный образ жизни.

Украинка, которая вместе с мужем и пятью детьми переехала во французский регион Окситания в 2022 году, в недавнем видео для своего YouTube-канала поделилась собственными наблюдениями о жизни и привычках французов.

Приветствие незнакомцев

Традиция, которая в Украине сохранилась лишь в селах, да и то не везде, в провинциальной Франции процветает. Французы чрезвычайно приветливы в повседневном общении.

Видео дня

"Французы очень часто говорят "бонжур". Они приветствуют всех повсюду: в транспорте, в магазинах, на улице прохожих. Вот просто, когда вы идете по улице, пересекаетесь с людьми, то обычно все равно приветствуют друг друга французы", – рассказала блогер.

После приветствия французы часто спрашивают "Ça va?" ("Как дела?"), чтобы поддержать непринужденную беседу. Такие разговоры помогают "измерить температуру" настроения собеседника.

Медленный темп жизни и долгие обеды

Украинка рассказала, что в небольших французских городах люди гораздо меньше спешат и больше внимания уделяют отдыху и наслаждению жизнью. Особенно это заметно во время обеденных перерывов, которые могут длиться два часа. За это время французы идут в рестораны, едут домой или спокойно обедают в парках.

"Мы видели, что люди умеют действительно замедлиться для того, чтобы, ну, я так думаю, почувствовать вкус жизни, и у них лучше получается жить сегодняшним днем", – рассказывает женщина.

Гарантированный отдых

По словам автора, суббота и воскресенье во Франции – железобетонные выходные, и большинство заведений в воскресенье закрыты. Французы также имеют длительный по западным меркам отпуск – пять недель отпуска в год – и тщательно его планируют.

Кроме того, французы активно объединяются в ассоциации по интересам, чтобы совместно проводить досуг – от рукоделия до походов в горы. Такие сообщества существуют за счет взносов участников.

"Французы любят отдыхать. Отдыхать качественно. Многие ходят пешком в различные походы, вообще объединяются в различные ассоциации... Что бы вы ни придумали – все можно найти", – с восторгом рассказывает блогерша.

Мало людей на улицах

Если в Украине даже в небольших городках на улицах всегда многолюдно, то во Франции небольшие населенные пункты днем часто кажутся пустыми. Сама автор объясняет это тем, что большинство французов пользуются автомобилями даже для коротких поездок. В небольших городах общественный транспорт развит слабее, поэтому люди реже передвигаются пешком.

"Подавляющее большинство людей передвигаются на автомобилях, на своих автомобилях. Даже если это не такое большое расстояние, там 500 м, то поедут на машине. Поэтому кажется, что людей на улице мало", – говорит блогерша.

Четкий график питания

Еще одной особенностью жизни во Франции украинка назвала строгий режим приема пищи. При этом обеды и ужины могут длиться более часа и превращаются в отдельный ритуал.

"В 12 часов всегда должен быть обед. Мне это очень нравится, что с самого раннего детства дети знают, что в 12 – это обед. Что мне еще нравится, так это то, что я заметила, что нет культуры перекусов", – говорит женщина.

Воспитание детей

Автор также обратила внимание на стиль воспитания детей во Франции. По ее мнению, французские родители реже ругают детей публично и позволяют им более свободно проявлять эмоции и индивидуальность. В то же время правила поведения остаются важными.

"У них есть свобода выражать себя, проявлять себя, выглядеть так, как им хочется. Нет этой скованности воспитания, когда тебя очень жестко воспитывают в определенных рамках", – рассказала украинка.

Другие рассказы украинцев о жизни за границей

Как писал УНИАН, украинка, которая учится в Дании и воспитывает сына, заявила, что датская социальная система оказалась менее "человечной", чем она ожидала после переезда. По ее словам, в учебных заведениях строго относятся к пропускам, а работодатели обычно позволяют оставаться с больным ребенком лишь 1–2 дня. Из-за этого родители вынуждены водить детей в детский сад даже с симптомами болезни, чтобы не потерять работу или репутацию.

Также мы приводили рассказ украинки, которая переехала из Польши в Португалию и не пожалела об этом. По словам женщины, польское общество оказалось слишком зацикленным на украинцах, что довольно неприятно.

Вас также могут заинтересовать новости: