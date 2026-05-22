Украинка рассказала о жизни 'меж двух огней' в Дании

Социальное государство в Дании на самом деле не такое уж и дружественное к человеку, говорит блогерша.

Дания – одна из самых развитых стран Европы и мира. Но и здесь не все идеально. Об этом в своем Instagram рассказала украинка Юлия Падневич, которая учится в Дании и одновременно воспитывает сына.

По словам украинки, социальная система в Дании на самом деле далеко не так лояльна и гуманна, как считают вновь прибывшие мигранты.

"Имеют ли дети в Дании право болеть? Когда я только переехала сюда, мне казалось, что да. Ведь Дания очень много говорит о балансе, заботе, о семье и комфортной жизни. Но реальность оказалась другой", – призналась девушка.

Юлия отметила, что система образования в Дании построена без учета возможности длительных пропусков даже из-за болезни ребенка.

"Я учусь в Дании, и здесь сразу предупреждают: пропусков должно быть минимум, есть норма посещаемости, и если ребенок часто болеет, это автоматически начинает влиять как на учебу, так и на стабильность", – пояснила блогерша.

Работодатели в Дании тоже не стремятся понять ситуацию, когда у вас больной ребенок и ему нужен уход. По словам Юлии, отгул могут дать только на день, максимум на два.

"А дальше система как бы намекает: решай сам свою проблему, и тогда начинается то, что для многих иммигрантов становится шоком. Детей водят в детский сад с насморком, кашлем после бессонной ночи. Иногда утром дают парацетамол, чтобы ребенок просто выдержал день в садике. И это вовсе не потому, что родители равнодушны, а потому, что они как между двух огней – работа, учеба, страх потерять репутацию надежного работника и полное отсутствие помощи", – рассказала женщина.

