'Звучало абсурдно': у норвежцев сложились странные стереотипы об украинцах, – беженка

Норвежская система адаптации иммигрантов оказалась не готова принимать украинцев, поскольку они сильно отличаются от других групп мигрантов.

Норвегия традиционно входит в число стран с самым высоким уровнем жизни в мире, а также известна высокими стандартами интеграции мигрантов. После начала полномасштабной войны России против Украины страна приняла десятки тысяч украинских беженцев, что дало норвежцам возможность поближе познакомиться с украинцами.

Блогерша Анна Локия, которая живет в Норвегии, в своем недавнем видео для YouTube рассказала, чем украинцы удивили норвежцев и какие ложные стереотипы о наших соотечественниках распространены в этой стране.

Украинцы вызвали культурный шок у норвежцев

По словам автора, до полномасштабного вторжения многие норвежцы мало знали об Украине и часто воспринимали украинцев просто как часть более широкого пространства Восточной Европы. В то же время после прибытия большого количества украинских беженцев местные жители были удивлены их уровнем образования и профессиональным опытом. По мнению блогерши, это существенно отличало украинцев от тех категорий беженцев, с которыми норвежские учреждения работали ранее.

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"И тут приехали украинцы, как правило, все образованные, как правило, большинство с высшим образованием или с колледжами, да, и имеющие какую-то специальность, имеющие опыт работы. И мне кажется, у норвежцев это вызвало небольшой культурный шок, потому что это были нетипичные для них беженцы", – рассказала блогер.

По словам Анны, из-за этого обстоятельства специальные курсы адаптации иностранцев, которые проходят вновь прибывшие беженцы, вызвали некоторое удивление и у самих украинцев. В частности, часть занятий была посвящена базовым навыкам личной гигиены, что для большинства украинцев выглядело странно. Автор считает, что такие программы создавались для совсем другой категории мигрантов.

"Я помню, нас отправили на курс, где нам рассказывали, как чистить зубы. Мы тогда были в шоке, потому что это звучало довольно абсурдно", – вспоминает женщина.

Украинцы сами формируют негативные стереотипы

Блогер отмечает, что часть стереотипов возникает из-за высказываний самих украинцев. Во время занятий или дискуссий они нередко акцентируют внимание на коррупции, бедности или других проблемах в Украине. По ее мнению, это может создавать искаженное впечатление у людей, которые раньше почти ничего не знали об украинском государстве.

"Были моменты, когда во время курсов украинцы, например, могли пошутить по поводу алкоголя или еще чего-то. А лектор-норвежец не понимал этих шуток и воспринимал это как правду", – рассказала Анна.

Украинцев воспринимают как конкурентов

По наблюдениям блогерши, отношение к украинцам может меняться после того, как они начинают работать и профессионально развиваться. Если вначале к ним относятся как к людям, нуждающимся в помощи, то со временем они могут начать восприниматься как конкуренты на рынке труда. Особенно это касается тех, кто демонстрирует высокую мотивацию и работоспособность.

Вместе с тем автор привела примеры, когда украинские специалисты, несмотря на квалификацию, сталкивались с недоверием работодателей.

Разница в менталитете

Еще одним отличием блогерша назвала эмоциональность украинцев. По ее словам, украинцы более открыто демонстрируют свои чувства и прямо выражают мысли, тогда как норвежцы часто избегают прямой критики и конфликтов. Именно эта разница в коммуникации иногда приводит к недоразумениям между представителями двух народов.

"Очень часто у украинцев все написано на лице. То есть норвежцы прямо не говорят, они прямо не критикуют. А украинцы, наоборот, более прямые, более эмоциональные. И у норвежцев это, возможно, немного вызывает такое непонимание", – пояснила автор.

Другие публикации об украинских беженцах

Как писал УНИАН, британцы имели ложное представление об Украине и украинцах до начала войны. По словам украинской беженки, после прибытия в Великобританию местные жители искренне пытались объяснить ей, как пользоваться бытовой техникой, потому что считали, что украинцы такой техники в жизни не видели.

Также мы приводили рассказ украинки об особенностях жизни в Румынии и о вещах, которые стали для нее сюрпризом в этой стране.

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