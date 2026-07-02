Ryanair предупредил туристав о задержках в семи популярных аэропортах Европа

Все они так и не смогли наладить работы новой системы въезда в ЕС.

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair предупредила туристов о задержках в семи популярных аэропортах Европы из-за их неспособности наладить работу новой системы паспортного контроля ЕС, полноценно запущенной еще в апреле 2026 года.

Как говорится на сайте лоукостера, самые большие проблемы из-за новой системы наблюдаются в аэропортах Тенерифе Южный, Пальма, Аликанте, Малага (все четыре – Испания), а также Милан Бергамо (Италия), Краков (Польша) и Париж Бове (Франция). Более того, Ryanair ожидает дальнейшего увеличения их загруженности в пиковые недели лета.

В связи с этим авиаперевозчик вновь призвал европейские правительства приостановить внедрение системы EES до сентября, когда закончится самый загруженный период путешествий, чтобы предотвратить длинные очереди на паспортном контроле для пассажиров, многие из которых путешествуют с маленькими детьми.

Видео дня

"По мере того, как заканчиваются школьные каникулы и Европа вступает в самый оживленный период путешествий в году, становится ясно, что система EES все еще не готова к пиковым летним объемам. Пассажиров и их семьи не следует использовать в качестве подопытных кроликов для недоработанной системы паспортного контроля, которая рискует создать длинные очереди, привести к пропущенным рейсам и ненужному стрессу в аэропортах этим летом. Все просто: достаточно отложить внедрение EES до сентября, как это уже сделали другие страны ЕС, например, Греция", – заявил операционный директор Ryanair Нил Макмахон.

Одновременно Ryanair предупредил пассажиров об увеличении очередей на паспортном контроле при поездках в или из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и рекомендовал им прибывать в аэропорт заранее.

"Для проведения проверок может потребоваться сканирование паспортов, снятие отпечатков пальцев и фотографирование лица, однако существующая инфраструктура не готова к обработке ожидаемого в пиковый сезон большого пассажиропотока из-за нехватки персонала, киосков и неготовности системы", – констатировали в Ryanair.

Новая система въезда в ЕС – что не так

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, проблемы у новой системы паспортного контроля на въезде в Евросоюз начались задолго до ее запуска. Ее официальное внедрение неоднократно переносилось, пока в октябре 2025 года она все же не была запущена в тестовом режиме.

У стран ЕС было полгода на то, чтобы наладить работу до полноценного запуска в апреле 2026 года, однако возникшие проблемы так и не были устранены.

Ситуация еще больше обострилась летом 2026 года, когда начались летние отпуска. Дошло до того, что из-за новых правил самолеты в ЕС взлетают полупустыми, пока туристы стоят в очередях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.