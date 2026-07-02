Из-за новых правил самолеты в ЕС взлетают полупустыми, пока туристы стоят в очередях

Перевозчики призывают отказаться от системы EES до конца лета.

Пассажирские самолеты вылетают полупустыми, поскольку туристы застряли в очередях, вызванных проблемами с новой системой въезда/выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES). Об этом со ссылкой на совместное заявление группы аэропортов и авиакомпаний пишет TVP World.

В открытом письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен отраслевые организации, представляющие аэропорты и авиакомпании по всей Европе, заявили 1 июля, что время ожидания на пограничном контроле в пиковые периоды в некоторых местах возросло до пяти часов. Перевозчики призывают полностью приостановить работу системы в течение самых загруженных летних месяцев путешествий – июля и августа.

Задержки затрагивают миллионы пассажиров, въезжающих в Шенгенскую зону, включая семьи, путешествующие с маленькими детьми, пожилых пассажиров и лиц с ограниченной мобильностью, говорится в письме. Перевозчики сообщают, что аэропорты и авиакомпании сталкиваются с серьезной кадровой нагрузкой, а репутация ЕС оказалась под угрозой.

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"Пассажиры уже вынуждены долго стоять в очередях у терминалов и на открытых перронах, поскольку пункты пограничного контроля не могут достаточно быстро обрабатывать поток. Авиакомпании сталкиваются с полупустыми самолетами из-за закрытия выходов на посадку, а пассажиры застряли в очередях на пограничном контроле", – говорится в письме.

Новая система въезда/выезда в ЕС

Система EES разработана для цифровой регистрации краткосрочных посетителей из третьих стран в большинстве государств-членов ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, которые не входят в Шенгенскую зону. Система также была введена в государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

В рамках этой системы физические штампы в паспортах постепенно отменяются. Вместо этого большинство путешественников, не являющихся гражданами ЕС, должны сканировать свои паспорта, сдавать отпечатки пальцев и изображение лица на границе при первой регистрации.

Система призвана повысить эффективность пограничных проверок и помочь странам ЕС лучше отслеживать людей, пытающихся незаконно попасть в блок или превысить срок действия своих виз. Страны ЕС и Шенгенской зоны приступили к поэтапному внедрению системы въезда/выезда в октябре 2025 года. EES полноценно начала функционировать в 29 странах-участницах 10 апреля этого года.

В Европейской комиссии считают, что EES в целом работает хорошо, а большинство случаев длительного ожидания связаны с такими факторами, как нехватка персонала, ограничения инфраструктуры и неравномерное использование мер на случай чрезвычайных ситуаций, а не с самой системой.

Ограничения для туристов в ЕС – главные новости

В конце прошлого года система EES уже вызывала большие очереди и многочасовое ожидание для туристов в аэропортах – особенно в Испании и Португалии. Система была введена лишь частично, и уже тогда раздавались призывы к ее доработке.

Из последних ограничений, введенных для туристов в Евросоюзе, следует отметить запрет на въезд в исторический центр города Зальцбург на автомобиле.

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