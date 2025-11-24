На 76-м этаже расположен бассейн с видом на океан. В отеле также есть круглосуточный современный тренажерный зал с видом на горизонт.

Самый высокий отель в мире официально открыл свои двери для туристов. Отель, под названием Ciel Dubai Marina пополнил ряды мега-небоскребов в Дубае.

Отель высотой 377 метров, имеет 82 этажа и 1004 номера и люкса, пишет Euronews. Издание отметило, что Дубай пережил туристический бум в 2024 году, когда его посетили 18,7 млн иностранных туристов, что на 9% больше, чем в 2023 году, и город все активнее стремится привлечь туристов.

Иглообразное сооружение напичкано инновационными технологиями. На 76-м этаже расположен открытый пейзажный бассейн с видом на океан, а на вершине башни расположена смотровая площадка с захватывающим видом на горизонт.

Видео дня

Во всех номерах панорамные окна, из которых открывается вид на остров Пальма Джумейра, Дубай и Персидский залив.

Что говорят архитекторы

Архитекторы утверждают, что проект Ciel решает "множество сложных задач, включая эффективность использования ресурсов и устойчивое развитие".

"Ciel - амбициозный проект, включающий вертикально расположенные сады по всей высоте башн. На ранних этапах проектирования вычислительный гидродинамический анализ и моделирование в аэродинамической трубе оказали существенное влияние на конструкцию и форму башнии", - написало архитектурное бюро на своем сайте.

Где поесть

Инфраструктура отеля столь же роскошна, как и сам дизайн, отметило издание. В частности, в отеле есть 8 ресторанов. В ресторане West 13 подают блюда средиземноморской кухни, а в ресторане East 14 гостям предлагается азиатский шведский стол.

В кафе Risen Café и авторской пекарне подают завтрак, обед и круглосуточное меню со свежей выпечкой и фирменным кофе.

Изюминка отеля

Самое впечатляющее предложение - Tattu, отмеченная наградами современная азиатская концепция. В отеле три заведения: ресторан и бар Tattu, бассейн Tattu Sky Pool и лаунж Tattu Sky Lounge.

Знакомство начинается на 74-м этаже, где ресторан приглашает гостей в мир "древней мифологии, современного мастерства и современной китайской и японской кухни".

На 76-м этаже находится бассейн Tattu Sky Pool, на высоте 310 м, с мягкими кушетками, японскими блюдами в стиле фьюжн и атмосферой, которая варьируется от дневного отдыха до диджей-сетов на закате.

Кульминация Tattu Dubai находится на 81-м этаже, где в Sky Lounge & Terrace сочетаются музыка, коктейли и панорамные виды.

В отеле есть круглосуточный тренажерный зал с видом на горизонт. На первом этаже, гости могут посетить пляжный клуб Soluna на острове Пальма Джумейра.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что назван остров в Италии для идеального отдыха. Даже сами итальянцы выбирают именно этот остров для отпуска среди известных курортов.

Вас также могут заинтересовать новости: