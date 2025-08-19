Иммиграционный коридор на основе ИИ способен обслуживать до 10 пассажиров одновременно.

Международный аэропорт Дубай, который уже 11 лет подряд остается самым загруженным в мире, получит первый в мире иммиграционный коридор на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет The Times of India.

Отмечается, что пассажиры смогут пройти пограничный контроль без остановок и без паспорта за считанные секунды. Система, разработанная Генеральным управлением по делам резидентов и иностранцев, способна распознавать лица пассажиров и проверять документы автоматически еще до их прибытия на контрольный пункт..

Иммиграционный коридор на основе ИИ способен обслуживать до 10 пассажиров одновременно и позволяет полностью отказаться от физических документов. Также он получил встроенные протоколы безопасности, благодаря которым данные о подозрительных документах мгновенно передаются специалистам.

Кроме того, система выдерживает пиковые нагрузки без заторов. В издании подчеркнули, что она является частью амбициозной инициативы "путешествия без границ", которая призвана поставить Дубай в центр глобальной трансформации авиаперелетов.

Крупнейшие авиакомпании мира запретили пауэрбанки на своих рейсах

Ранее дубайская авиакомпания Emirates и турецкая Turkish Airlines объявили о запрете на использование пауэрбанков во время полетов. Их можно брать с собой, но не заряжать гаджеты на борту.

Под использованием авиакомпании понимают как зарядку самого пауэрбанка от бортовой сети, так и подзарядку устройств напрямую от него.

