Утром он вылетел из столицы.

В Малави пропал с радаров самолет с вице-президентом страны Саулосом Чилимой. Также на борту находятся еще девять человек.

Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление его администрации. Сегодня утром самолет Сил обороны вылетел из столицы Лилонгве. Он должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны сразу после 10:00 по местному времени, однако исчез с радаров.

Президент Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении поисково-спасательной операции и отменил свой рейс на Багамы. "Общественность будут информировать о развитии ситуации по мере установления фактов", - сообщили в его офисе.

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Причина исчезновения самолета пока неизвестна, сообщил генерал Валентино Пири. Министр информации страны Мозес Кункуйю сказал журналистам, что поиски самолета ведутся "интенсивно".

Крушение вертолета президента Ирана:

Напомним, 19 мая разбился вертолет, на борту которого находились президент Ирана, министр иностранных дел и губернатор провинции Восточный Азербайджан.

Поисково-спасательная операция продолжалась до утра, ее серьезно осложнял густной туман. Еще до обнаружения вертолета сообщалось, что президент Раиси может быть мертв.

Утром появились снимки с места аварии, вскоре стало известно, что в ней никто не выжил.

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