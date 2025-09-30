Если летом самые популярные туристические места во Франции изнемогают от наплыва туристов, то осенью и зимой там наоборот уже рады гостям.
А еще осень и зима – это идеальное время, чтобы насладиться некоторыми из самых сытных блюд французской кухни, которые слишком тяжелые для лета: восхитительными рагу, запеканками и супами, практически неограниченным количеством нежных сырных блюд, теплым глинтвейном (vin chaud) и многим другим.
Журналист Джон Уолтон, который в течение последних восьми лет живет и работает во Франции, в блоге для Lonely Planet поделиться своими любимыми местами в этой стране для посещения осенью и зимой.
9 лучших мест для посещения во Франции осенью и зимой
- Страсбург – для посещения традиционных рождественских ярмарок во Франции.
- Маленькие города и деревни Эльзаса – для винных туров и исследования сказочных деревень.
- Полуостров Медок – для дегустации вин региона Бордо.
- Кот-д'Аржан, или же Серебрянные берег – для велопрогулок и дегустации морепродуктов.
- Тулуза – для городского отдыха осенью и зимой.
- Каркассон и Кастельнодари – для посещения замков и смакования сытных зимних блюд.
- Тонон и Ивуар на берегу Женевского озера – для тихого деревенского отдыха.
- Альпийская Ривьера, Экс-ле-Бен и Анси – для отдыха во Французских Альпах.
- Реймс – для однодневной поездки из Парижа.
Отдых во Франции – полезные советы туристам
Как сообщал УНИАН, ранее британка Анна Ричардс, которая несколько лет прожила во Франции, поделилась важными секретами, которые стоит узнать перед поездкой в эту страну.
Также туристические эксперты назвал лучшее время для посещения французской столицы Парижа, а также посоветовали, сколько дней стоит выделить на первое знакомство с этим прекрасным городом.
В свою очередь настоящая фанатка "Диснейленда" Портия Джонс, которая ежегодно посещает этот парк развлечений в Париже, дала несколько советов, как там не разориться.
