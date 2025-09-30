Осень и зима – это идеальное время, чтобы насладиться блюдами французской кухни.

Если летом самые популярные туристические места во Франции изнемогают от наплыва туристов, то осенью и зимой там наоборот уже рады гостям.

А еще осень и зима – это идеальное время, чтобы насладиться некоторыми из самых сытных блюд французской кухни, которые слишком тяжелые для лета: восхитительными рагу, запеканками и супами, практически неограниченным количеством нежных сырных блюд, теплым глинтвейном (vin chaud) и многим другим.

Журналист Джон Уолтон, который в течение последних восьми лет живет и работает во Франции, в блоге для Lonely Planet поделиться своими любимыми местами в этой стране для посещения осенью и зимой.

9 лучших мест для посещения во Франции осенью и зимой

Страсбург – для посещения традиционных рождественских ярмарок во Франции. Маленькие города и деревни Эльзаса – для винных туров и исследования сказочных деревень. Полуостров Медок – для дегустации вин региона Бордо. Кот-д'Аржан, или же Серебрянные берег – для велопрогулок и дегустации морепродуктов. Тулуза – для городского отдыха осенью и зимой. Каркассон и Кастельнодари – для посещения замков и смакования сытных зимних блюд. Тонон и Ивуар на берегу Женевского озера – для тихого деревенского отдыха. Альпийская Ривьера, Экс-ле-Бен и Анси – для отдыха во Французских Альпах. Реймс – для однодневной поездки из Парижа.

Отдых во Франции – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН, ранее британка Анна Ричардс, которая несколько лет прожила во Франции, поделилась важными секретами, которые стоит узнать перед поездкой в эту страну.

Также туристические эксперты назвал лучшее время для посещения французской столицы Парижа, а также посоветовали, сколько дней стоит выделить на первое знакомство с этим прекрасным городом.

В свою очередь настоящая фанатка "Диснейленда" Портия Джонс, которая ежегодно посещает этот парк развлечений в Париже, дала несколько советов, как там не разориться.

