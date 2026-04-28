Европейские авиакомпании используют кризис с авиатопливом для лишения пассажиров привилегий, – FT

Авиакомпании требует отмены ряда улучшений для защиты права пассажиров.

Европейские авиакомпании используют кризис с поставками авиационного топлива, чтобы оказывать давление на власти Великобритании и Евросоюза с целью отмены ряда улучшений для пассажиров, против которых они выступают.

Как пишет Financial Times, лоббистские группы призывают политиков отказаться от ряда мер, против которых отрасль борется уже много лет, включая планы разрешить пассажирам бесплатно провозить две ручные сумки на каждом рейсе, экологические налоги и изменения в схемах компенсации пассажирам.

Они утверждают, что такие требования уже ставят европейских и британских перевозчиков в невыгодное положение и должны быть отменены, чтобы помочь им справиться с удвоением цен на авиационное топливо за последние недели.

"Я не начинал войну в Иране. Так почему я должен нести последствия этого", – заявил генеральный директор венргерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади.

По его словам, правительства должны отменить правила, которые обязывают авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации, если нехватка топлива делает невозможными полетыю.

При этом он назвал многие из правил, навязанных отрасли, "политически мотивироваными".

В свою очередь британская Virgin Atlantic недавно сообщила Financial Times, что ей будет трудно выйти на прибыль в этом году.

"Мы последовательно призываем к равным условиям конкуренции. Кризис углубился. Это лишь некоторые из мер, которые они могут предпринять, даже на временной основе, чтобы немного облегчить ситуацию", –заявил один из высокопоставленных руководителей авиакомпании.

Что больше всего не устраивает авиакомпании

Среди наиболее заметных изменений – рассмотрение Европейским парламентом вопроса о том, следует ли разрешить пассажирам бесплатно провозить на борту второй, более крупный предмет ручной клади в дополнение к более мелкому. При этом лоукост-перевозчики утверждают, что это заставит их повысить цены на билеты и создаст проблемы для их бизнес-модели, основанной на быстрой смене пассажиров после приземления.

"Мы конкурируем на международном уровне", – сказал руководитель одной из авиакомпаний. Если бы США и Канада ввели аналогичные правила компенсации и провоза багажа, "я был бы рад, но до тех пор они нам здесь не нужны".

Отрасль также хотела бы внести изменения в правила "заправки топливом", которые запрещают авиакомпаниям заправляться более дешевым топливом перед входом в регион.

"Временная приостановка действия обязательства по заправке топливом, и как можно скорее, поможет внести ясность в ситуацию, в которой окажутся авиакомпании", – написала на прошлой неделе в LinkedIn глава отраслевой группы Airlines 4 Europe Урания Георгуцаку.

"С момента начала этого конфликта прошло более 50 дней, и потребуется несколько недель, чтобы поставки вернулись к обычному уровню – нам необходимы временные корректировки правил ЕС, чтобы справиться с этим новым вызовом", – отметила она.

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, авиакомпании также лоббируют изменения, которые снизят стоимость компенсации пассажирам за отмененные рейсы.

Изменения в правилах использования слотов в аэропортах, которые обязывают авиакомпании использовать их или рисковать их потерей даже при ограниченном спросе, также входят в список требований отрасли.

В свою очередь европейские чиновники пока что заявляли, что готовы пойти на некоторые уступки отрасли, но только временно.

"Мы разрешим гибкость в отношении слотов в аэропортах, противодействия заправке топливом, обязательств по предоставлению государственных услуг и прав пассажиров", – заявил на прошлой неделе комиссар по транспорту и туризму ЕС Апостолос Цицикостас, пообещав "временные изменения в законодательстве", если ситуация ухудшится.

Также он отметил, что не будет призывать людей меньше летать в ответ на кризис.

"На данном этапе нет необходимости вмешиваться в образ жизни, работу и путешествия людей", – заявил еврокомиссар.

Авиационный кризис из-за войны в Иране

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, война в Иране нанесла сразу несколько ударов авиационной отрасли. Сначала авиакомпаниям пришлось отменить или перенаправить множество рейсов из-за временного закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива, что привело к росту цен на билеты.

Затем из-за блокировки Ормузского пролива и резкого роста цен на нефть выросли и цены на авиационное топливо, а его запасы начали истощаться. Из-за этого авиакомпании по всему миру уже начали отменять рейсы и поднимать цены на авиабилеты.

