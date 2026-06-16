Ручная кладь и задержки рейсов: Европейский парламент отстоял интересы авиапассажиров

За задержку рейсов протяженностью более 3500 километров авиакомпаниям будут выплачивать 300 евро.

После более десяти лет переговоров Совет ЕС и Европейский парламент договорились сохранить для авиапассажиров право на бесплатную перевозку ручной клади и денежные компенсации за задержки рейсов, сообщает Euronews.

Авиакомпании неоднократно предупреждали, что введение более жестких правил в отношении компенсаций и финансовых обязательств неизбежно приведет к росту стоимости билетов. Впрочем, европейские законодатели решили сохранить действующий уровень защиты прав пассажиров, отмечает СМИ.

Согласно новым правилам, пассажиры по-прежнему будут иметь право на финансовую компенсацию, если рейс задерживается как минимум на три часа. Именно на этом настаивал Европарламент, несмотря на сопротивление ряда стран-членов ЕС.

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"Размер компенсаций остается таким же, каким он был для авиакомпаний почти 20 лет. Это обеспечивает предсказуемость", - заявил журналистам один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

В настоящее время в Евросоюзе пассажиры могут получить компенсацию от 250 до 600 евро в случае отмены рейса или его задержки более чем на три часа. В новом документе уточняется, что за рейсы протяженностью более 3500 километров авиакомпании будут выплачивать 300 евро, а если задержка превысит четыре часа или рейс будет отменен - 600 евро.

Кроме того, новые правила фактически положат конец взиманию платы за ручную кладь - практике, которую активно применяли лоукостеры вроде Ryanair и EasyJet.

Отныне пассажиры будут иметь право бесплатно взять на борт личную вещь размером до 40×30×15 сантиметров, а также небольшой чемодан на колесах с суммарными габаритами до 100 сантиметров и весом до 7 килограммов.

После вступления в силу новых правил в 2027 году авиакомпании будут обязаны включать в стандартную стоимость билета перевозку как личной вещи, так и более крупной ручной клади.

Ожидается, что это может привести к некоторому повышению базовых цен на авиабилеты, особенно у бюджетных перевозчиков, которые в настоящее время получают дополнительную прибыль от оплаты места для чемоданов в багажных полках салона. В то же время пассажиры, путешествующие без дополнительного ручной клади, смогут отказаться от этой услуги и приобрести билет по более низкой цене.

Организации по защите прав потребителей давно настаивали, что взимание платы за ручную кладь, особенно практика отдельных лоукостеров, является незаконным, а пассажиры должны иметь гарантированное право на компенсацию из-за задержек рейсов.

Несмотря на это, в последние месяцы некоторые авиакомпании поспешили ввести или расширить плату за ручную кладь, объясняя это финансовыми потерями из-за резкого роста цен на авиационное топливо, связанного с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

Договоренности были достигнуты в пятницу между послами стран ЕС и председательствующим Кипром в Совете ЕС, которое продлится до конца июня. В понедельник Европейский парламент должен официально передать председательству окончательное подтверждение и совместное письмо в поддержку соглашения, завершив законодательный процесс.

Переговоры длились более десяти лет.

Пересмотр европейского законодательства о защите прав авиапассажиров начался еще в 2013 году, напоминает Euronews.

В течение последующих лет европейские законодатели настаивали на расширении прав пассажиров в отношении перевозки багажа, а также на усилении их защиты в случаях банкротства авиакомпаний. В то же время ряд стран ЕС и представители авиационной отрасли выступали против таких изменений.

Литовский депутат Европарламента от Партии зеленых Виргиниюс Синкявичюс напомнил, что принятый в 2004 году закон о правах авиапассажиров "просто не был рассчитан" на современные реалии стремительного роста авиаперевозок. Он отметил:

"Ryanair тогда перевозила примерно 23 миллиона пассажиров в год. В 2024 году эта цифра превысила 183 миллиона - почти в восемь раз больше. Wizz Air тогда вообще не существовала, а EasyJet оставалась нишевым перевозчиком. Сегодня лоукостеры занимают доминирующую долю внутриевропейских авиаперевозок и построили свои бизнес-модели на отделении услуг, которые когда-то были стандартными, и взимании отдельной платы за каждую из них".

Один из дипломатов ЕС согласился с этой оценкой, заявив, что "старые правила больше не соответствовали ожиданиям", а пересмотр законодательства "стал уже не вопросом выбора, а необходимостью".

На предыдущих этапах переговоров государства-члены ЕС предлагали повысить минимальный порог задержки рейса, после которого пассажиры имеют право на финансовую компенсацию, с трех до четырех часов. Против такого шага выступали, в частности, Германия, Португалия, Словения и Испания.

Сами авиакомпании в течение последнего десятилетия лоббировали еще более существенные изменения. Они настаивали на том, чтобы право на компенсацию возникало только в случае задержки не менее чем на пять часов. Перевозчики объясняли это необходимостью учитывать реальные операционные трудности и избежать ситуаций, когда авиакомпаниям будет выгоднее отменять рейсы, чем платить штрафы.

Кроме того, представители отрасли утверждали, что дополнительные обязательства, предусмотренные проектом закона, могут существенно ослабить конкурентоспособность авиакомпаний. Они подчеркивали, что многие задержки возникают по причинам, не зависящим от перевозчиков, в частности из-за технических проблем в аэропортах.

Впрочем, в итоге Европейский парламент отстоял свою позицию: действующий порог в три часа, после которого пассажиры получают право на компенсацию, остался без изменений.

Новости туризма

Напомним, недавно ирландский лоукостер Ryanair стал объектом расследования британского регулятора по вопросам конкуренции из-за политики взимания платы с родителей за возможность сидеть рядом с детьми. В частности, управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании проверяет информацию о сборе в размере £8 за рейс - по словам специалистов, это может рассматриваться как несправедливое условие договора в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

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