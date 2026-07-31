Инстаграмное озеро на границе Швейцарии опустело из-за изнурительной жары (фото)

Засуха и рекордная жара в Европе почти полностью высушили живописное озеро Брене на границе Швейцарии и Франции.

Популярное среди туристов озеро Лак-де-Брене на границе Швейцарии и Франции оказалось почти без воды после нескольких месяцев засухи и трех волн экстремальной жары, охвативших Европу.

Как пишет Independent, обычно летом озеро привлекает тысячи отдыхающих, любителей кемпинга, плавания и прогулок на каноэ. По нему также курсируют туристические суда, однако в этом сезоне навигация практически остановилась.

Из-за резкого снижения уровня воды в реке Ду, питающей озеро, десятки лодок и катеров оказались на высохшем илистом дне. Владелец туристической компании Иван Дюриг рассказал, что был вынужден сократить персонал и опасается серьезных финансовых потерь. Сейчас уровень воды более чем на 9 метров ниже нормы и продолжает снижаться примерно на 22 сантиметра в день.

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По данным швейцарской метеослужбы MeteoSwiss, с апреля в регионе выпало лишь около половины обычной нормы осадков. По масштабам нынешняя засуха сравнима с наиболее тяжелыми периодами 1976, 2003 и 2018 годов, а существенных дождей до середины августа не ожидается.

Местные жители отмечают, что засухи стали происходить значительно чаще. Оставшаяся вода в озере приобрела бурый оттенок и превратилась в узкую полосу, где еще держится рыба и плавают несколько лебедей. Водопад Сот-дю-Ду, который питается озером, почти полностью пересох.

"Когда здесь есть вода, это по-настоящему сказочное место. Очень грустно видеть его таким", – говорит местный житель Марсьяль Бейелер.

Катастрофическая засуха на реке Дунай

Дунай также рекордно обмелел. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Венгрии. Засуха превращает эту величественную реку в ручеек, а лайнеры с туристами застревают на мелях.

В результате засухи из-под воды появились скалы, песчаные отмели и даже затонувшие корабли, которые раньше почти никогда не были видны.

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