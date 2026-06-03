В Европе запускают один из длиннейших железнодорожных маршрутов от границы с Украиной

Поезд будет курсировать между Польшей и Германией через Чехию.

Уже этим летом в Европе появится новый международный железнодорожный маршрут, который соединит сразу несколько стран и станет одним из самых длинных прямых рейсов на континенте, сообщает Euronews.

Чешский частный оператор Leo Express запускает новое сообщение 25 июня. Маршрут протяжённостью более 1300 километров будет проходить через Польшу, Чехию и Германию.

Новый рейс будет стартовать в польском городе Перемышль, расположенном недалеко от границы с Украиной.

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Далее поезд будет проходить через: Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг, Эрфурт. Он завершит маршрут во Франкфурте-на-Майне и аэропорту Франкфурта.

Планируется ежедневное сообщение в обоих направлениях.

Генеральный директор Leo Express Петер Келер заявил, что новый маршрут имеет не только транспортное, но и символическое значение.

"Благодаря этому маршруту мы фактически снимаем "железный занавес" между Западной и Восточной Европой, соединяя важные европейские центры и обеспечивая доступ к Украине", – сказал он.

Расписание нового маршрута

Поезд в западном направлении будет отправляться из Перемышля в 13:31 и прибывать в аэропорт Франкфурта на следующий день в 07:53.

В обратном направлении поезд будет отправляться из аэропорта Франкфурта в 08:27, а прибытие в Перемышль запланировано на 02:23 следующей ночью.

В компании отмечают, что расписание специально синхронизировали с международными авиарейсами во Франкфурте.

Что будет доступно пассажирам

Во время путешествия пассажиры смогут пользоваться:

бесплатным Wi-Fi,

розетками для зарядки устройств,

кондиционером,

сервисом с напитками и закусками.

Также в Leo Express подчеркивают, что новый маршрут обеспечит прямое сообщение между Прагой, Дрезденом, Лейпцигом, Эрфуртом и Франкфуртом без необходимости пересадок.

Новый люкс-маршрут по Австрии

Напомним, в Вене будет базироваться новая железнодорожная компания Silverstar Railways, которая позиционирует себя как оператор роскошных туристических перевозок. В следующем году пассажирам предложат путешествие на поезде с семью остановками и возможностью приобрести пакет all inclusive. Конечной точкой маршрута станет регион Зальцкаммергут – одна из самых известных природных зон Австрии, известная своими озерами и альпийскими горами.

Маршрут будет работать два раза в неделю – по вторникам и четвергам – до сентября, после чего его планируют адаптировать под зимний туристический сезон. Главной изюминкой маршрута станет город Бад-Аусзее – живописный альпийский городок, который сравнивают с декорациями к мультфильму "Холодное сердце".

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