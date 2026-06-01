В Европе запускают роскошный поезд в один из самых живописных альпийских городков

Пассажирам предложат поездку с семью остановками и возможностью приобрести пакет "все включено".

В Европе регулярно появляются новые железнодорожные маршруты, однако запуск совершенно новой железнодорожной компании – событие гораздо более редкое. Особенно когда речь идет о маршруте в один из самых красивых уголков Центральной Европы, который до сих пор остается малоизвестным для большинства туристов, сообщает Travel Off Path.

В частности, эксперты обратили внимание на новый проект в Австрии, который должен сделать значительно более доступным один из самых атмосферных альпийских городков страны.

Вена станет новым железнодорожным хабом для туристов

Видео дня

Австрийская столица Вена обычно не воспринимается как главная точка европейских путешествий, за исключением периода рождественских ярмарок. Чаще всего туристы посещают город как часть маршрута во время поездок в соседние страны.

Впрочем, город стремится изменить эту тенденцию, развивая новые транспортные направления для путешественников.

Именно в Вене будет базироваться новая железнодорожная компания Silverstar Railways, которая позиционирует себя как оператор роскошных туристических перевозок. Такой формат вполне соответствует образу австрийской столицы, известной своими имперскими дворцами, широкими бульварами и атмосферой европейской роскоши.

Маршрут в Альпы и озерный регион

Пассажирам предложат путешествие с семью остановками и возможностью приобрести пакет all inclusive. Конечной точкой маршрута станет регион Зальцкаммергут – одна из самых известных природных зон Австрии, известная своими озерами и альпийскими горами.

Говорят, что компания Silverstar Railways основана в 2024 году, однако уже готовится к запуску первого маршрута. Поезд STAR-Blue должен отправиться в рейс в мае 2027 года. Маршрут будет работать два раза в неделю – по вторникам и четвергам – до сентября, после чего его планируют адаптировать под зимний туристический сезон. Главной изюминкой маршрута станет город Бад-Аусзее – живописный альпийский городок, который авторы материала сравнивают с декорациями к мультфильму "Холодное сердце".

Несмотря на красоту региона, Бад-Аусзее остается малоизвестным даже среди опытных туристов, которые обычно выбирают более популярные направления вроде Зальцбурга или Гальштата.

В компании также заявили, что уже получили разрешение на запуск сообщения с Венецией. Кроме того, Silverstar Railways якобы рассматривает еще шесть международных направлений, среди которых Словения и Хорватия.

Маршрут поезда STAR-Blue

Согласно информации Silverstar Railways, маршрут будет проходить через следующие города: Вена (Vienna Hauptbahnhof), Санкт-Пельтен, Линц, Гмунден, Бад-Ишль, Гальштат, Бад-Аусзее.

Малоизвестный "двойник" Гальштата

Именно Бад-Аусзее авторы материала называют менее известной альтернативой Гальштату – одному из самых популярных туристических городков Австрии. Новый железнодорожный маршрут может существенно изменить ситуацию и привлечь внимание туристов к еще одному живописному альпийскому региону страны.

Название Гальштат может быть знакомо не всем, однако именно этот австрийский городок в свое время стал одним из главных туристических символов Европы после популярности мультфильма "Холодное сердце". Поток туристов был настолько велик, что местные власти в конце концов были вынуждены вводить ограничения для посетителей.

Гальштат – очень небольшой город, который просто не рассчитан на массовый туризм. Именно поэтому новый маршрут в Бад-Аусзее может стать альтернативой для путешественников, которые ищут похожую атмосферу без толп.

Менее известный, но не менее живописный

Бад-Аусзее расположен всего в одной остановке от Гальштата. Хотя во время пика популярности "Холодного сердца" нового железнодорожного маршрута еще не существовало, добраться сюда было не так уж и сложно.

Городок предлагает практически те же альпийские пейзажи – традиционные шале, горные вершины и виды, как с открыток. В то же время туристов здесь значительно меньше.

В отличие от Гальштата, Бад-Аусзее не стоит непосредственно на берегу озера, однако город все равно передает атмосферу региона Зальцкаммергут. Рядом расположены озера Альтаусзее, Грундльзее и Топлицзее.

Среди австрийцев Бад-Аусзее известен прежде всего как направление для велнес-отдыха, а также место проведения крупнейшего в стране фестиваля цветов.

Одним из главных местных комплексов является Narzissen Vital Resort – отель и спа-центр, расположенный у гор Дахштайн и Лозер.

Комплекс использует природный солевой раствор из соляной горы Альтаусзее. Для гостей работают соляной грот, соленое озеро и паровая комната с солевыми ингаляциями.

Чем заняться в Бад-Аусзее

Помимо прогулок по городу и любования альпийскими пейзажами, туристам рекомендуют обратить внимание на несколько популярных локаций и событий.

Озеро Альтаусзее, известное кристально чистой водой, горными пейзажами и возможностью купания. Вокруг озера обустроены прогулочные маршруты.

Гора Лозер. Популярное место для пеших маршрутов, панорамных смотровых площадок и автомобильных поездок по горным дорогам.

Фестиваль Narzissenfest. Традиционный весенний фестиваль с народной музыкой и масштабными цветочными композициями из нарциссов, которые проносят по улицам города.

Австрия остается одной из самых безопасных стран Европы

Авторы материала также отмечают, что Австрия считается одной из самых безопасных стран Европы для туристов. Государственный департамент США отнес страну к категории "Level 1: Exercise Normal Precaution" – это самый низкий уровень опасности для путешественников. Кроме того, туристы высоко оценивают уровень безопасности в Австрии: страна получила 90 баллов из 100 в туристическом индексе безопасности Travel Off Path.

Другие новости туризма

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair значительно увеличит количество рейсов в Варшаву. Согласно данным сайта авиакомпании, в зимнем расписании 2026-2027 будет рекордные 46 маршрутов в Варшаву, включая 12 новых. В результате перевозчик ожидает, что пассажиропоток в двух варшавских аэропортах вырастет до 4 миллионов пассажиров в год.

Вас также могут заинтересовать новости: