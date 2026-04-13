В Колизее обнаружили сооружения, которые были скрыты веками: можно ли их увидеть

Посетители Колизея в Риме теперь имеют новую возможность совершить путешествие в прошлое благодаря проекту реставрации, в ходе которого у входа были обнаружены несколько колонн, которые были погребены на протяжении сотен лет. Об этом пишет G4Media.ro.

"Колизей в Риме подвергся капитальной реставрации, в результате которой были обнаружены части его оригинальной конструкции, которые были скрыты на протяжении веков. Снаружи арены установлены новые блоки из травертинового мрамора, обозначающие место, где когда-то стояли грандиозные колонны у входа", - объяснили в материале.

Такой проект восстанавливает периметр достопримечательности и освещает детали, которые долгое время были погребены под землей, а именно оригинальные номера у входа, указывавшие зрителям их места.

"В античности каждая арка, за исключением тех, что располагались вдоль главной и второстепенной осей, была обозначена номером, выгравированным в верхней части арки, непосредственно под первым карнизом фасада, чтобы облегчить идентификацию входов", - добавили в публикации.

В частности, архитектор проекта реставрации Стефано Боэри заявил, что первоначальная идея заключалась в том, чтобы дать посетителям реальное представление о пропорциях памятника:

"Мы воссоздали реальный периметр, крепиду (мощение) Колизея и, в то же время, размеры всех частей аркад (арок), которые были скрыты под землей. Они были скрыты на протяжении веков".

Таким образом, работы по укреплению и восстановлению первоначальных уровней достопримечательности не только позволили воссоздать четкие очертания Флавиевого амфитеатра и его геометрическую основу, но и дали возможность переосмыслить систему отвода дождевых вод.

В результате это общественное пространство, организованное с гидравлической точки зрения и более доступное для посетителей, причем управление водой также является неотъемлемой частью проекта мощения.

"Мы хотели восстановить для публики некоторые из отсутствующих участков проходных коридоров. Два отсутствующих участка коридоров Флавиевого амфитеатра, которые обрушились, начиная с VI века н. э., по разным причинам, главная из которых - то, что грунт в этой зоне является наиболее нестабильным", - добавила Альфонсина Руссо, археолог и представитель Министерства культурного наследия Италии.

