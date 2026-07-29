Сказочный поселок с замками в Турции превратился в город-призрак

Замки, вдохновленные архитектурой Стамбула, так и не удалось достроить.

В Турции провалился один из самых амбициозных жилых проектов последних лет – комплекс Burj Al Babas, где планировалось построить сотни роскошных домов в виде сказочных замков, сообщает The Mirror. Говорится, что, несмотря на грандиозные планы и сотни покупателей, спустя 12 лет после начала строительства проект так и остался незавершенным.

Идея застройщиков заключалась в том, чтобы создать необычный поселок недалеко от Стамбула, который состоял бы из 732 трехэтажных вилл, выполненных в готическом стиле с башенками, балюстрадами и фасадами, похожими на замок Золушки из парков Disney.

Впрочем, архитектура домов была вдохновлена не сказочными дворцами, а известными достопримечательностями Стамбула – средневековой башней Галата и Девичьей башней. Название комплекса Burj Al Babas переводится с арабского как "Башня Бабас" и происходит от расположенных поблизости термальных источников Бабас. Планировалось, что к каждой вилле будет подведена термальная вода для обустройства частных крытых бассейнов.

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Проект не ограничивался только жилыми домами. Застройщик также хотел возвести большой купольный комплекс с торговым центром, мечетью, кинотеатром и традиционным турецким хамамом, чтобы жители получили полноценную инфраструктуру для жизни.

Дополнительным преимуществом считался более прохладный климат горной местности, который должен был привлечь состоятельных покупателей из стран Ближнего Востока, где летняя жара значительно сильнее.

Спрос был, но проект остановился

Дома активно рекламировались в глянцевых буклетах. Стоимость каждой виллы составляла от 370 до 530 тысяч долларов. Почти половину вилл удалось продать ещё до завершения строительства – преимущественно покупателям из стран Персидского залива. Однако ни один владелец так и не смог заселиться.

Строительство, начавшееся в 2014 году и должное завершиться через четыре года, почти сразу столкнулось с проблемами. Сначала подрядчиков обвинили в нарушении экологических норм при вывозе строительного мусора. Впоследствии работники вышли на протесты из-за невыплаты зарплаты, а многие подрядные компании покинули проект и начали через суд требовать выплаты долгов.

Ситуацию ещё больше осложнили неудачная попытка военного переворота в Турции, неблагоприятные погодные условия и общая экономическая нестабильность. Продажи резко сократились, застройщик остался без финансирования и в итоге объявил о банкротстве.

Говорят, что по состоянию на 2022 год в комплексе не было завершено ни одного дома. На территории остались 587 недостроенных замков, которые годами разрушаются под воздействием дождя, снега и перепадов температур.

В 2024 году проект вновь привлек внимание после визита эмира Кувейта к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По сообщениям СМИ, в ходе переговоров упоминался и Burj Al Babas.

В том же году представитель компании-застройщика Sarot Group Адем Текгёз заявил журналистам, что строительство приостановили из-за холодной зимы, но планируют возобновить его следующим летом.

Впрочем, по состоянию на 2026 год никаких признаков возобновления работ нет. Компания Sarot Group практически исчезла из информационного пространства, а некогда амбициозный проект так и остаётся огромным городом-призраком, который должен был стать настоящим сказочным поселением.

Как итальянец годами обманывал туристов

Напомним, в Италии мужчину отправили в тюрьму после того, как выяснилось, что популярный среди туристов "древнеримский амфитеатр" на самом деле является современной подделкой. Так, 69-летний Франко Малоссо, называвший себя Франко Малоссо фон Розенфранц, на протяжении многих лет взимал с посетителей 40 евро за экскурсию в так называемый Берикский морской амфитеатр в северо-восточном итальянском городе Виченца. Он уверял туристов, что амфитеатр является одним из старейших и крупнейших в мире, а его строительство датируется 393 годом нашей эры.

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