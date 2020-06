В ЕС запустили процедуру принятия решения об открытии границ

В Европейском Союзе договорились о списке государств, для жителей которых с 1 июля будут отменены коронавирусные ограничения на въезд в ЕС.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Все детали решения пока неизвестны, однако по информации источников корреспондента речь идет об утвержденном списке из 15 стран.

Читайте такжеТунис открыл туристический сезон

"Письменная процедура в отношении необязательного списка из 15 стран, чьи граждане смогут путешествовать в ЕС с 1 июля, наконец начата Советом ЕС. Грузия, Сербия и Черногория включены", - сообщил Джозвяк.

Письменную процедуру используют, когда есть достаточное количество голосов по тексту решения, а обстоятельства требуют его одобрения как можно быстрее, не дожидаясь формальной встречи.

The written procedure on the non-binding list of 15 countries whose nationals can travel to the EU as of 1 July have finally been initiated by the council. #Georgia#Serbia and #Montenegro all included.