РФ ужесточит переговорную позицию после 'атаки' на резиденцию Путина, - Песков

Песков также заявил, что российские военные "знают, как ответить на эту атаку".

Москва ужесточит свою переговорную позицию в ответ на якобы "атаку" украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта "атака", доказательств которой РФ до сих пор не предоставила, направлена на срыв переговоров.

Песков также назвал атаку "террористическим актом", который "направлен на срыв переговорного процесса", против Путина и "против Трампа".

"Это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина…, но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта", – заявил Песков.

Он также заявил, что Россия не выходит из переговорного процесса.

"Россия будет продолжать переговорный процесс и диалог прежде всего с американцами. Российские военные знают, как, чем и когда отвечать",- сказал он.

При этом отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо вещественные доказательства атаки БПЛА на Валдай, Песков заявил, что "улики не нужны".

"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется. Что касается обломков, то, здесь я не могу сказать, естественно это тема для наших военных. Мы видим, что сам Зеленский пытается это отрицать и многие западные СМИ подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Это безумные утверждения", - сказал он.

Атака на Валдай

Глава МИД РФ ранее заявил, что Силы обороны Украины в ночь на 29 декабря якобы предприняли попытку атаковать государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

В то же время росСМИ пишут, что жители Новгородской области РФ, в которой расположена резиденция Путина, в последние ночи не слышали звуков дронов и взрывов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Россия не предоставила никаких правдоподобных доказательств атаки и вряд ли предоставит - потому что ее не было.

