Также эксперты по путешествием пояснили, сколько дней стоит провести во французской столице для первого знакомства.

Французская столица Париж – одно из самых желанных туристических направлений мира. Это город любви, куда стремятся пары на День святого Валентина, и это город, который чаще всего упоминается в кино.

Но также это город, переполненный туристами и карманниками. А потому многие эксперты по путешествиям советуют выбирать непиковые периоды года для знакомства со столицей Франции – это также поможет вам хорошо сэкономить.

Так, в комментарии журналу Condé Nast Traveler менеджер по направленю "Европа" в Scott Dunn Ник Каннингем отметил, что, как правило, самое дешевое время для поездки в Париж – это период с середины ноября до середины декабря, "после безумно загруженного летнего туристического сезона, но перед праздничным сезоном, когда цены сразу после Нового года взлетают до небес".

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По его словам, в это время можно избежать большинства крупных событий в ежегодном календаре французской столицы, таких как Неделя моды, Открытый чемпионат Франции и тому подобное, что дает туристам много места в отелях и более короткие очереди к основным туристическим достопримечательностям.

Аналогично, зима – это прекрасное время для посещения Парижа, если вы хотите немного тишины.

"Хотя парижские зимы могут быть холодными и влажными, есть определенная романтическая меланхолия в прогулках вдоль Сены, когда город окутан туманом, а памятники мерцают среди мрак", – добавляет руководитель отдела управления направления "Франция" ​​в Red Savannah Камилла Дэвидсон.

В то же время, в плане комфорта по погоде, по ее словам, лучше всего в Париж все же ехать в месяцы, окружающие лето – апрель, начало мая, сентябрь и начало октября.

"Дни все еще теплые и приятные, но без изнуряющей жары пикового лета", – отмечает Дэвидсон, добавляя, что это время также с большей вероятностью можно избежать толп, поскольку многие семьи, путешествующие с детьми, возвращаются на работу и в школу.

Тем же, кто планирует впервые познакомиться с Парижем, и Дэвидсон, и Каннингем советует ехать в город на четыре-пять дней. За это время путешественники могут охватить несколько обязательных к посещению достопримечательностей в Париже, а дополнительный пятый день может дать немного передышки и времени, чтобы насладиться городом в более неторопливом темпе.

Как сообщал УНИАН, ранее Париж в очередной раз признали самым популярным среди туристов городом в мире.

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