Из-за незнания правил поведения во Франции туристы рискуют попасть в неловкие ситуации.

Франция неоднократно признавалась одной из самых популярных среди туристов стран мира. Однако отзывы путешественников после ее посещения могут кардинально отличаться. Одной из причин этого является то, что они не научились понимать Францию.

Британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая в Лионе, в своем блоге для Lonely Planet назвала 11 вещей о Франции, которые могут знать только местные жители.

"Даже если вы никогда не были во Франции, легко подумать, что вы ее знаете – парижских сцен в романтических комедиях более чем достаточно. Однако на экране и в реальной жизни все очень по-разному. Существует нелестная репутация, что французы недружелюбны, но по моему опыту, вы, вероятно, просто совершаете культурную ошибку", – объясняет она.

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11 вещей, которые нужно знать о Франции

1. Обращайте внимание на туристические законы во Франции. От сроков пребывания во Франции до правил импорта и экспорта – все это очень важно учитывать. Например, из Франции нельзя вывозить мягкие сорта сыра.

2. Держите под рукой удостоверение личности. Потребовать документы имеют право как французская полиция на улицах, так и отели при регистрации. Если не хочется носить с собой оригинал паспорта, Анна советует сделать его копию.

3. Франция еще не бесконтактная. "Франция не приняла бесконтактные платежи с таким же рвением, как Великобритания, и даже места, где вы ожидаете, этого не делают, включая парижское метро. Метро в других городах страны (включая Лион) принимает бесконтактные платежи по карте, но Париж по-прежнему решительно использует бумажные билеты или пополняемую карту Navigo", – рассказывает девушка, также советуя всегда иметь с собой наличные, отправляясь в сельскую Францию. Кроме того, во многих местах, где предусмотрен рассчет картой, часто существует минимальная сумма расходов, которая может достигать 40 евро.

4. Вождение может быть очень дорогим. Особенно на автомагистралях, где péages (платные дороги) часто стоят столько же или больше, чем топливо. "Рассчитайте стоимость своей поездки на ViaMichelin, чтобы понять, имеет ли смысл избегать платных дорог, и рассмотрите возможность поделиться своей поездкой на BlaBlaCar, чтобы снизить стоимость поездки", – советует Анна.

5. Научитесь ориентироваться в часах работы. С воскресенья по вторник многие магазины, рестораны и достопримечательности во Франции закрыты, особенно в сельской местности. Кроме того, небольшие магазины и почта часто закрываются на обед, независимо от дня недели. "Также следите за сезонностью, так как французы массово уезжают на каникулы. В начале и конце школьных каникул дороги (особенно на юге) перекрываются. Вне туристического сезона вы можете обнаружить, что многие места размещения, рестораны и достопримечательности закрыты, независимо от дня недели", – поясняет блогерша.

6. Поздоровайтесь и попрощайтесь. "La bise (поцелуй) оказался под угрозой во время Covid-19, но теперь он прочно вернулся. Количество поцелуев зависит от региона страны. В большей части Франции нормой являются два поцелуя, но в некоторых частях юга и юго-запада – три, а в некоторых департаментах, таких как Йонна и Об, – четыре. Люди, которые все еще предпочитают соблюдать социальную дистанцию, могут вместо этого поцеловать вас кулаком или поцеловать в воздух", – говорит девушка, настоятельно рекомендуя всегда здороваться и прощаться со всеми присутствующими, где бы вы не находились, даже если это может занять много времени.

7. Откажитесь от спортивной одежды. По словам Анны, французы, как правило, одеваются шикарно, и проводить день в спортивной одежде здесь не принято. "Многие французы даже не будут беспокоиться о спортивной одежде для поездки на велосипеде, если только они не заядлые велосипедисты в лайкре с ног до головы и в кроссовках на клипсах", – шутит она.

8. Изучите французский этикет за столом. "Во Франции длинный список правил за столом, и хотя отклонение от них не всегда осуждается, это может быстро выдать в вас туриста. Редко можно увидеть французов, которые едят или пьют кофе на ходу; они предпочитают останавливаться и наслаждаться тем, что потребляют. Обед – это сидячее мероприятие, и его никогда не едят за рабочим столом на работе (во французском трудовом кодексе даже прямо прописано, что сотрудники должны покидать свои рабочие места на обед). Франция официально является светской страной, но время приема пищи – это религия. За пределами установленных часов (с 12:00 до 14:00 на обед и с 19:30 до 21:30 на ужин) ваши шансы быть обслуженными меньше, чем ficelle (тонкий французский багет)", – рассказывает девушка, также советуя извучить правила потребления напитков, поскольку правильно чокаться во Франции очень важно.

9. Подучите немного французского. Местным это будет очень приятно.

10. Обращайте внимание на местоимения. "Обратите внимание на tu и vous. Оба означают "вы", но tu – неформальная версия, зарезервированная для друзей, детей и неформальных ситуаций. В профессиональных ситуациях и при обращении к кому-то старше вас (например, к бабушкам, дедушкам или родителям друзей) всегда используйте vous, если только у вас нет разрешения сделать иначе. Так вы с меньшей вероятностью кого-то обидите, а старшее поколение, в частности, может быть старомодным в отношении дополнительного уважения, оказываемого vous", – поясняет Анна.

11. Будьте спокойны – это хорошие манеры. "Говорите тише. Одна из вещей, которая выделяет приезжих, – это крикливые разговоры, особенно в ресторанах. Вас будут благодарить за то, что вы сведете громкость к минимуму в ресторане, больше, чем за щедрые чаевые (что не принято во Франции, хотя всегда приветствуется). Будьте терпеливы в магазинах и ресторанах – обслуживание часто может показаться мучительно медленным и неторопливым, но в этом нет ничего личного", – добавляет она.

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Ричардс также рассказывала, похожа ли жизнь иностранцев во Франции на сериал "Эмили в Париже".

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